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يسأل عملاء شبكة المصرية للاتصالات WE عن خدمة تطبيق WATCH iT والذي يعرض اعمالًا حصرية ولأول مرة سواء أفلام أو مسلسلات على المصرية للاتصالات WE ولهذا نرصد لكم تفاصيل العرض.
دوت الخليج
تطبيق WATCH iT على المصرية للاتصالات WE
تتيح شبكة المصرية للاتصالات WE مشاهدة أعمال حصرية على تطبيق WATCH iT الذي يمكن من خلاله مشاهدة أقوى المسلسلات والبرامج التليفزيونية والأحداث الرياضية والموسيقى في أي وقت و في أي مكان بجودة عالية و بدون إعلانات .
قيمة تطبيق WATCH iT على المصرية للاتصالات WE
الاشتراك في تطبيق WATCH iT على المصرية للاتصالات WE يكون بمبلغ 30 جنيه شهرياً .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المصرية للاتصالات WE وتفاصيل الاشتراك في تطبيق WATCH iT على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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