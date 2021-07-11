المرور يغلق كوبرى 15 مايو جزئيا للقادم من سفنكس بسبب إصلاح فاصل معدنى

تجرى الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلق جزئي لمطلع كوبري 15 مايو أمام القادم من ميدان سفنكس، و شارع جامعة الدول العربية باتجاه مناطق القاهرة يوم الاثنين من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 5 صباحاً، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات لحين الانتهاء من تلك الأعمال.

وقال مصدر أمنى، أنه سيتم إجراء صيانة الفاصل العرضي الخاص بمطلع كوبري 15 مايو (المطلع الثاني امام مسجد المغفرة ) القادم من ميدان سفنكس و شارع جامعه الدول العربية باتجاه مناطق محافظه القاهرة و ذلك لتفادي حدوث تكدس مروري بالمحاور المحيطة بمطلع الكوبري .

وأضاف المصدر، أن تلك الأعمال سوف تستلزم إجراء غلق جزئي لمطلع كوبري 15 مايو ( القادم من ميدان سفنكس ) و شارع جامعه الدول العربية باتجاه مناطق محافظه القاهرة (المطلع الثاني أمام مسجد المغفرة وذلك يوم الاثنين، ابتداء من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 5 صباحاً دون تعطيل الحركة المرورية.

وأوضح المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة تنسق مع الشركة المنفذة لنشر اللوحات الإرشادية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل و نشر الخدمات المرورية لمساعدة قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة .