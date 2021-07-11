جدة - نرمين السيد - وأكد المجلس، فى بيانه، أن هذا العرض لمدة 4 أيام فقط بداية من يوم الإثنين 12 يوليو، ويمكن للأئمة وغيرهم من الراغبين فى بالمديريات الإقليمية حجز نسخهم من هذه الموسوعات بمكتب مدير الدعوة فى موعد أقصاه الخميس 15 يوليو الجارى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لنشر الفكر الوسطى- «الشئون الإسلامية» يقدم أضخم تخفيض على الموسوعات العلمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.