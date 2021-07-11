محافظة الجيزة: غلق جزئى لمطلع كوبرى 15 مايو بسبب الصيانة

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، إجراء أعمال صيانة للفاصل العرضى بمطلع كوبرى 15 مايو "المطلع الثانى أمام مسجد المغفرة"، القادم من ميدان سفنكس وشارع جامعة الدول العربية، باتجاه مناطق محافظة القاهرة، لتفادى حدوث تكدس مرورى بالمحاور المحيطة بمطلع الكوبرى.





وأوضحت المحافظة، بأن الأعمال تستلزم إجراء غلق جزئى لمطلع كوبرى 15 مايو "القادم من ميدان سفنكس"، وشارع جامعة الدول العربية باتجاه مناطق محافظة القاهرة "المطلع الثانى أمام مسجد المغفرة" يوم الاثنين الموافق 12 يوليو ابتداء من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 5 صباحًا دون تعطيل الحركة المرورية.

ومن جانبه وجه أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حى العجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أى معوقات لسرعة الانتهاء منها.

لافتا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بنشر اللوحات الإرشادية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل ونشر الخدمات المرورية لمساعدة قائدى المركبات فى الاتجاهات الجديدة.