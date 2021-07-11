سحر السنباطى: المجلس القومى للطفولة والأمومة حريص على رعاية الموهوبين

جدة - نرمين السيد - استقبلت الدكتورة سحر السنباطى أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، اليوم الأحد، مجموعة من الاطفال الموهوبين والمتفوقين فى مجالات رياضية مختلفة وهم : أمينة كريم الحاصلة على عدد من البطولات والميداليات الذهبية فى رياضة التنس، والطفلة زينة مصطفى حاصلة على ميداليات ذهبية فى رياضة الجمباز، والطفل أدم رضا عزب والذى شارك فى 9 بطولات للجمباز آخرها شهر مايو الماضى وحصل على ميداليات ذهبية.





وأعربت "سحر السنباطى"، عن سعادتها وفخرها بما حققوه من إنجاز فى هذا السن الصغير وأنهم مستقبل مصر ومن سيرفعون اسمها عاليا فى المحافل الدولية، وأهدتهم درع المجلس تقديرًا وتكريمًا لهم ولمجهودهم وإصرارهم على التفوق والنجاح.

وأكدت الأمين العام للمجلس، أن تقديم الدعم والمساندة للأطفال الموهوبين فى كافة المجالات ضمن أولويات عملنا، وهم شركاء وسفراء المجلس لدعم حقوق الطفل التى كفلها لهم الدستور والاتفاقيات الدولية، ومنها حق الطفل فى التعليم والصحة والحماية، وحقوق الأطفال الفقراء، وحق المشاركة فى كافة القضايا التى تخصهم دون تمييز.

ومن جانبهم أعرب الأطفال عن سعادتهم بتواجدهم بالمجلس القومى للطفولة والأمومة وتقدموا بخالص شكرهم وتقديرهم للدكتورة سحر السنباطى الأمين العام للمجلس مؤكدين على أن هذا التكريم حافز لهم لاستكمال مسيرتهم نحو التفوق والنجاح.

وعلى هامش الزيارة تفقد الاطفال المركز الرئيسى لمنظومة نجدة الطفل 16000 ووحدة المشورة الأسرية والدعم النفسى بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، واستعرض المختصين آلية العمل بمنظومة نجدة الطفل بطريقة مبسطة وأنه يمكن التواصل معهم من خلال خط نجدة الطفل على الرقم 16000 على مدار اليوم و طوال الأسبوع ، أو من خلال الواتس أب على الرقم 01102121600 أو رقم الواتس أب بيزنس 01016609579 أو من خلال تطبيق نبته مصر والذى يسهم بشكل كبير فى الحصول على كافة الخدمات التى يقدمها المجلس لحماية الأطفال المعرضين للخطر، كما تعرف الأطفال على الخدمات التى تقدمها وحدة المشورة والدعم النفسى للأطفال والمراهقين وأسرهم.