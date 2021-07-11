جدة - نرمين السيد - وأوضح الفيديو، أن مشروع صكوك الأضاحى، يتم بإشراف كامل على الذبح فى الوقت الشرعى تحت إشراف مشترك بين وزارتى الأوقاف والتموين وهيئة الطب البيطرى.
وأوضح الفيديو، أن اللحوم تصل إلى المستحقين فى المحافظات بعزة وكرامة، مضيفًا أن سعر الصك 2000 جنيه من المتبرع إلى المستحق كاملا دون أية مصروفات إدارية أو إعلانية، ونشر الفيديو الأرقام التى يمكن الاتصال عليها للتبرع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من المتبرع إلى المستحق كاملا.. وزير الأوقاف يعرض فيديو عن صكوك الأضاحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.