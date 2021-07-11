/640127/أبراج-سكنية-ومواقف-سيارات--رئيس-الأوقاف-يكشف -للبرلمان-خطة-استثمار-الأراضي-الغير-مستغلة

ناقشت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم ،طلبي إحاطة بشأن أراضي الأوقاف غير المستغلة في أي مشروعات ذات نفع عام وإسناد تسعير أرض الأوقاف إلي اللجنة العليا لتثمين الأراضي لمشروعات النفع العام لبناء مدارس جديدة.

وقال المهندس علاء عبدالعزيز رئيس هيئة الاوقاف ردا علي طلبي الاحاطة الذي تقدم بهما النائبين ثروت سويلم وعبدالمنعم امام ، إن الهيئة وضع عدد من الخطط الاستثمارية للاراضي الغير مستغلة ، التي ساهمت في تحقيقها أعلي عائد ارباح في تاريخها بفضل توجيهات وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة .

وأوضح انه تم عمل أطلس الأوقاف وتم حصر جميع الأراضى الخاضعة تحت ولاية الأوقاف والعمل على إعادة استثمارها بما فيه صالح الأموال الوقف وتعظیم عوائدها مؤكدا انه تم حصر قطع الأراضي الصغيرة ذات الجدوى الاقتصادية المنخفضة وعرضها للاستبدال عن طريق المزادالعلني حفاظا عليها من التعدي وإعادة الاستفادة من هذه المبالغ بالتوسع في الأصول العقارية.

ولفت الي صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ۳۵۷ لسنة ۲۰۲۰ م بالموافقة على عمل المشاركات مع الجهات الحكومية ووزارة الإسكان - هيئة المجتمعات العمرانية - المحافظات - وزارة قطاع الأعمال).

وكشف رئيس الهيئة ان الخطط الاستثمارية تمثلت في التوسع في عمل بروتوكولات تعاون مع المحافظين بشأن إمكانية استغلال بعض الأراضي ملك الهيئة لانشاء مشروعات استثمارية منها بروتوكول التعاون بين هيئة الأوقاف المصرية ومحافظة الدقهلية لإقامة موقف سيارات حضاري بمدينة المنصورة وكذلك بروتوكول التعاون بين هيئة ومحافظة الفيوم لإقامة موقف سيارات بمنشاة عبد الله.

واشار إلي انه تم توقيع مع محافظة البحيرة الإقامة ابراج عزيز عثمان بمحافظة البحيرة الي جانب اقامة مشروعات سكنية واستثمار عقاري .

واشار الي انه حفاظا علي مال الوقف تم تفعيل دور لجان التصالحات للقضايا المتداولة بهدف إنهاء النزاع وتمكين البيئة من استغلال هذه الأصول حيث تم تفعيل دور لجان تقنيين الأوضاع الحالات الاشغال من الباطن وكذا التعديات.

واكد انه تم توقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات لعمل قاعدة بيانات الكترونية متكاملة لجميع الأوقاف ومطابقتها

بالواقع وإنزالها على خرائط مساحية بالتنسيق مع هيئة المساحة تشمل اسم الواقف ورقم الحجة وتاريخها ومكان وجودها ومساحة الوقف وبيان أي تعديات وسرعة إزالتها.

واوضح رئيس هيئة الاوقاف انه تم وضع الخطط والدراسات العلمية اللازمة احسن استثمار أموال الوقف وتعظيم عوائدها واستقطاب بعض الخبرات والكفاءات الاقتصادية والتكنولوجية لتطوير أعمال الهيئة.

واشار الي ان خطة الهيئة تضمن ايضا التوسع في الشراكة مع الجهات والمؤسسات العامة المعنية بالاستثمار في الدولة لافتا الي وضع الخريطة الاستثمارية لهيئة الاوقاف المصرية ضمن الخريطة الاستثمارية للدولة من خلال التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار.