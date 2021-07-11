صور.. هبوط أرضى بطريق المعمورة شرق الإسكندرية

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جدة - نرمين السيد - وورد بلاغ لغرفة عمليات حى المنتزه ثان يفيد حدوث هبوط أرضى أمام سنترال المعمورة البلد بطريق أبو قير، وانتقل مسئولى الحى وقسم شرطة المنتزه ثان وشركات المرافق إلى موقع البلاغ.
وتبين من الفحص حدوث هبوط أرضى بعمق 4 أمتار بالطريق المشار إليه، ما أدى إلى ارتباك حركة المرور للمتجه إلى أبو قير، دون حدوث خسائر.
ومن جانبه، وضع حى المنتزه ثان حواجز حديدية بمحيط الهبوط، حفاظا على سلامة المارة والسيارات، لحين انتهاء أعمال الإصلاح ومعرفة وجود كسر بمواسير المياه أو الصرف من عدمه.
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