«نهائي يورو 2020»: إنجلترا تحسم الشوط الأول بهدف نظيف من إيطاليا«فيديو»

/640121/نهائي-يورو-2020-إنجلترا-تحسم-الشوط-الأول-بهدف-نظيف-من-إيطاليافيديو

انتهت أحداث الشوط الأول بين المنتخب الإنجليزي والمنتخب الإيطالي بنتيجة هدف دون رد، في لقاء نهائي بطولة كأس أمم أوروبا 2020، على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ويرصد دوت الخليج أبرز أحداث الشوط الاول بين المنخبين، في لقاء نهائي يورو 2020.

خطف المنتخب الإنجليزي الشوط الأول من خلال هدف الظهير الأيمن للمنتخب البرطاني، ولاعب الفريق الإنجليزي مانشستر يونايتد، في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة من خلال هجمة منظمة من المنتخب الإنجليزي على الجبهة اليمنى أنهاها كيران تريبير بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها لوك شاو من أمام القائم الأيسر للمرمى بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل شباك الحارس جيانلويجي دوناروما.

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واصل المنتخب الإيطالي الضغط بعد خطف الهدف الأول في بداية أحداث المباراة، ولكن دفاعات المنتخب البرطاني في المباراة إستطاع إقاف هجمات الأوزور، عن طريق فريدريك كيازا، ولورينزو إنسيني، بقيادة المخضرم الإنجليزي هاري ماجوير.

ويدخل المنتخب الإنجليزي المباراة علي ملعبة في البطولة، أمام منتخب إيطاليا، على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن، ويسانده من المدرجات 58 ألف مشجع للأسود الثلاثة، بعد غياب منتخب بلادهم 50 عام عن الأطراف النهائية.

تشكيل إيطاليا ضد إنجلترا

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دي لورينزو - بونوتشي - كيلليني – إيمرسون.

خط الوسط: باريلا - جورجينيو - فيراتي.

خط الهجوم: كييزا - إيموبيلي - إنسيني.

تشكيل إنجلترا أمام إيطاليا

حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: ووكر - ماجواير - ستونز.

خط الوسط: فيليبس - ريس - لوك شاو - تريبير.

خط الهجوم: هاري كين - رحيم ستيرلينج - ماسون مونت.

ويدخل المنتخب الإيطالي المباراة أمام المنتخب الإنجليزي، على ملعب ويمبلي بلندن، ويأتي في معونته من المدرجات جمهورة بعدد يصل 6619 مشجع، جاء من الأراضي الإيطالية، لمؤازرة فريق بلادهم.

أبرز غيابات إيطاليا

يغيب ليوناردو سبينازولا لاعب فريق روما الإيطالي ولاعب المنتخب المنتخب الوطني في لقاء اليوم والمرتقب في نهائي يورو 2020، علي ملعب ويمبلي أمام منتخب إنجلترا، ليترك حرب وسط الملعب لرفيقة ومواطنة جورجينيو لاعب فريق تشيلسي.