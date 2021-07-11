مميزات فيزا مشتريات البنك الأهلي بدون فوائد

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يسعى البنك الأهلي المصري بشكل دائم على تقديم كل ما هو أفضل لعملائه، ومن خلال فيزا مشتريات البنك الأهلي بدون فوائد يجد العميل أن له الكثير من المميزات .

دوت الخليج

مميزات فيزا مشتريات البنك الأهلي

من مميزات فيزا مشتريات البنك الأهلي يحق للعميل حامل البطاقة الائتمانية بالفوز بالجائزة مرة واحدة خلال الحملة الترويجية بمعنى في حالة فوز العميل بالجائزة عن إحدى البطاقات الائتمانية من البنك الأهلي، لن يكون له الحق في الفوز في السحب عن باقي البطاقات الائتمانية خاصته أو في شهر آخر.

فيزا مشتريات البنك الأهلي

يحق لعميل البنك الأهلي الدخول في السحب الثاني حال أنه لم يفز بالسحب الأول ولا يمكن للعميل التنازل عن الجائزة لغيره ويتم منح عميل البنك الأهلي الجائزة، وذلك فقط بإضافة قيمتها إلى بطاقته الائتمانية الفائزة شهريًا، وعليه لن يتم إضافة قيمة الجائزة لأي من حسابات العميل أو بطاقاته الأخرى، أو إجراء تحويلات مالية بقيمة الجائزة أو جزء منها لأي حساب أو بطاقة أخرى.