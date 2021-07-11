/640099/التعادل-الإيجابي-يحسم-نتيجة-الشوط-الأول-بين-الأهلي-ومصر-المقاصة-فيديو

انهى النادي الأهلي الشوط الأول من مباراة مصر المقاصة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر من الدوري الممتاز.

وسجل محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم داخل النادي الأهلي الهدف الأول لفريقه في مرمى مصر المقاصة في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر المؤجلة ، بعد أن تقدم أحمد مودي لفريق المقاصة من ركلة جزاء، ويستعرض دوت الخليج الأهداف.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الأهلي ومصر المقاصة

وأعلن محمد عبدالجليل المدير الفني لمصر المقاصة عن التشكيل الرسمي لمواجهة الأهلي في الدوري الممتاز ، في المواجهة التي تقام بين الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز.

https://twitter.com/egygoals/status/1414278734564179973?s=20

🎥⚽️ هدف احمد مودي على الشناوي #الاهلي#الاهلى_المقاصة https://t.co/R5qcQiQDUl — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) July 11, 2021

تشكيل مصر المقاصة أمام الأهلي بالدوري

حراسة المرمي: محمود حمدي. خط الدفاع: أحمد مودي - محمد دسوقي - أحمد صبيحة هشام محمد - عبد الله مجد. خط الوسط :عماد فتحي - - عصام صبحي - شيمس بيكلي - سعيد الونش. خط الهجوم : باسم مرسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء :- "محمد كوكو - صلاح عاشور - مصطفى شبيطة - باولن فوافي - أحمد عادل ميسي - أسامة عزب - فارس طارق - محمد عادل - خالد مصطفى".

على جانب أخر أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي التشكيل الرسمي لمواجهة مصر المقاصة في بطولة الدوري الممتاز ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري ، في اللقاء الذي يقام في تمام التاسعة من مساء اليوم.

وتقام المباراة بين الأهلي ومصر المقاصة في تمام السابعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر المؤجلة من بطولة الدوري الممتاز بسبب إرتباطات الفريق الأحمر قاريا، وتبث شبكة قنوات أون تايم سبورت أحداث اللقاء.

تشكيل الأهلي أمام مصر المقاصة

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمود وحيد، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود عبد المنعم كهربا، ومروان محسن، وأليو ديانج، وصلاح محسن، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير.