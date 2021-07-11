/640097/محمد-شريف-يسجل-هدف-الأهلي-الأول-في-مرمى-المقاصة-فيديو

سجل محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم داخل النادي الأهلي الهدف الأول لفريقه في مرمى مصر المقاصة في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر المؤجلة.

وأعلن محمد عبدالجليل المدير الفني لمصر المقاصة عن التشكيل الرسمي لمواجهة الأهلي في الدوري الممتاز ، في المواجهة التي تقام بين الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز ويرصد دوت الخليج الأهداف.

https://twitter.com/egygoals/status/1414278734564179973?s=20

تشكيل مصر المقاصة أمام الأهلي بالدوري

حراسة المرمي: محمود حمدي. خط الدفاع: أحمد مودي - محمد دسوقي - أحمد صبيحة هشام محمد - عبد الله مجد. خط الوسط :عماد فتحي - - عصام صبحي - شيمس بيكلي - سعيد الونش. خط الهجوم : باسم مرسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء :- "محمد كوكو - صلاح عاشور - مصطفى شبيطة - باولن فوافي - أحمد عادل ميسي - أسامة عزب - فارس طارق - محمد عادل - خالد مصطفى".

على جانب أخر أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي التشكيل الرسمي لمواجهة مصر المقاصة في بطولة الدوري الممتاز ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري ، في اللقاء الذي يقام في تمام التاسعة من مساء اليوم. وتقام المباراة بين الأهلي ومصر المقاصة في تمام السابعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر المؤجلة من بطولة الدوري الممتاز بسبب إرتباطات الفريق الأحمر قاريا، وتبث شبكة قنوات أون تايم سبورت أحداث اللقاء.

تشكيل الأهلي الرسمي أمام المقاصة

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمود وحيد، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود عبد المنعم كهربا، ومروان محسن، وأليو ديانج، وصلاح محسن، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير. ويدير محمود عاشور الحكم الدولي المباراة بين الأهلي ومصر المقاصة بالدوري الممتاز ، ويعاونه الثنائي أحمد نوفل وعماد العقاد، فيما يأتي محمد الدسوقي حكما رابعا، وطارق مجدي حكما للفيديو، وعاطف حسين مساعدا لحكم الفيديو، وهو ذات الحكم الذي تولي مسئولية مواجهة الزمالك والمقاصة. قائمه الأهلي لمواجهه مصر المقاصه حراسة المرمي: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى شوبير. خط الدفاع: محمد هاني، علي معلول، محمود وحيد، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، أيمن اشرف وبدر بانون خط الوسط: جونيور اجايي، أكرم توفيق، محمد مجدى أفشة، محمود كهربا، حمدي فتحي، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية. خط الهجوم: مروان محسن، محمد شريف، صلاح محسن