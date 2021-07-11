/640091/براءة-مبيض-محارة-من-تهمة-اغتصاب-موظفة-دار-السلام
براءت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد 11 يوليو 2021، مبيض محارة من تهمة اغتصاب موظفة في دار السلام .
دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل براءة مبيض محارة من تهمة اغتصاب موظفة في دار السلام
صدر الحكم برئاسة المستشار ابو بكر عوض الله وعضوية المستشارين مصطفي معوض و هشام الدرندلي و محمد عمارة و امانة سر محمد طه.
أمر الإحالة
واوضح أمر الإحالة قيام المتهم «باسم. س»، مبيض محارة، بمواقعة المجني عليها «منيرة. ف»، بغير رضاها بأن تسلل للوحدة السكنية خاصتها وأمسك بها عنوة مطوقًا عنقها باستخدام قطعة قماشية بقصد منعها من الاستغاثة حتي أغشي عليها ، وما إن عادت إلي وعيها حتي فوجئت بحسر ملابسها عنها وكان من شأن تلك بث الرعب في نفس المجني عليها وشل بذلك مقاومتها ونجح بتلك الوسيلة القسرية في مواقعتها بغير رضاها.
شاشة التلفاز
وأضاف أمر الإحالة بقيام المتهم بسرقة شاشة التلفاز المملوكة للضحية، وكان ذلك بواسطة الاكراه الواقع عليها.
وقالت الضحية في التحقيقات إنها أثناء تواجدها داخل شقتها فوجئت بتسلل المتهم داخله وما إن شاهدته أمسك بها عنوة ضاغطا على عنقها فأغشي عليها، وما إن عادت إلى وعيها وشاهدها المتهم إلا وضغط على عنقها مرة أخرى باستخدام قطعة قماشية للحيلولة دون استغاثتها، وما إن عادت إلى وعيها مرة أخرى ووجدت نفسها مجردة من كامل ملابسها.
مباحث دار السلام
وشهد رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام المقدم وسام عطية، أن التحريات توصلت لصحة الواقعة على النحو الذي شهدت به المجني عليها، وأضافت بانصراف قصد المتهم من الضغط على عنقها الحيلولة دون استغاثتها لإتمام جريمة السرقة.
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