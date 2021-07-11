/640090/خطة-النواب-تطالب-الحكومة-بسرعة-التعامل-مع-حريق-طهطا-وصرف-تعويضات-مناسبة-للمتضررين

طالب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارات التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والتجارة والصناعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بسرعة التعامل مع الحريق الضخم الذي تعرض له معرضين تجاريين بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج فجر اليوم.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحريق الذي تعرض لخه معر تجارييين بمدينة طهطا

حريق طهطا

وقال سالم إن النيران أتت علي نحو ١٠٠ محل تجاري بالكامل والخسائر تقدر بعشرات الملايين، موضحاً ان أصحاب المحلات مجموعة من الشباب تشاركوا لعمل محلات توفر لهم عائد ومصدر دخل نتيجة عدم وجود فرص عمل، ولكن للأسف النيران جاءت في لحظات علي كل محتويات المحلات.

خسائر الحريق

وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة علي ضرورة سرعة تعامل الحكومة مع الحادث من خلال سرعة صرف التعويضات التي تتناسب مع الخسائر والتشديد علي وسائل الحماية والأمان عند إقامة المعارض التجارية وضرورة عمل وثائق تأمين علي الممتلكات والأرواح وضد الحرائق حتي يتم صرف تعويضات تتناسب مع الخسائر التي يتعرضون لها.

وأوضح ان الخسائر تتجاوز مئات الآلاف في كل محل والتعويض لا يزيد عن ١٠ آلاف جنيه وهذا لا يتناسب مع حجم الضرر.

التعويضات

وأشار الي أنه تواصل مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم ووعدت بسرعة صرف التعويضات في حدود القانون، مطالبا بإعادة النظر في قيمة التعويضات، وسرعة التعامل مع الحادث من الحكومة بكافة ومستوياتها وأجهزتها للوقوف بجوار الشباب الذين خسروا كل ممتلكاتهم في لحظة، وخاصة ان كل كل محل تجاري به مجموعة من الشباب يعولون أسرهم.

وكان سالم قد تقدم ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، حول الحريق الكبير الذي شب صباح اليوم الأحد في اكبر معرضين تجاريين بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج،والذي نجم عنه دمار جميع المحلات بالمعرضين بما يزيد عن ١٠٠ محل تجاري.