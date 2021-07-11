«يورو»: بعد نجاح النسخة الحالية من البطولة.. الاتحاد يدرس زيادة المنتخبات المشاركة

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يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" زيادة عدة المنتخبات المشاركة في منافسات اليورو إلى 32 فريقًا، مدعومًا بنجاح بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" لهذا العام، يستكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ما إذا كان سيوسع الحدث مرة أخرى لإنشاء بطولة تضم 32 فريقًا.

ويرصد دوت الخليج أبرز التطورات في ملف زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا 2020.

وسيتم دراسة هذا القرار للعمل به في منافسات يورو 2028 مع اتخاذ قرار بشأن الاستضافة بحلول نهاية عام 2023.

رحلة التغير من 16 إلى 24

في عام 2016 فقط قفزت البطولة من 16 إلى 24 فريقًا، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بدأ في تحليل جدوى مشاركة 32 دولة من أصل 55 دولة في البطولة الأوروبية اعتبارًا من عام 2028.

ويأتي ذلك حسبما قال أشخاص مطلعون على العملية لوكالة أسوشيتيد برس، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين لمناقشة المناقشات الخاصة.

رد التطوير في البطولة

سيكون هناك تأثير غير مباشر على التأهل إذا مضى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في إضافة ثمانية فرق، حيث يتم تقسيم فرق القارة إلى 10 مجموعات.

حتى مع وصول 24 فريقًا الآن إلى البطولة النهائية، فإن المسار الحالي يخلق مباريات غير متوازنة تفتقر إلى جاذبية فرق النخبة التي سيكون تأهلها شبه مؤكد وأقل جاذبية من الناحية التجارية والجماهير.

موعد مباراة نهائي يورو 2020

تنطلق صافرة من بداية مباراة نهائي بطولة كأس أمام أوروبا 2020، في الساعة التاسعة مساء، علي ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، بين عملاقي أوروبا منتخب إيطاليا ومنتخب إنجلترا، بعد رحلة مرهقة للطرفين من بداية البطولة حتى الوصول للنهائي.

ويدخل المنتخب الإنجليزي المباراة علي ملعبة في البطولة، أمام منتخب إيطاليا، على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن، ويسانده من المدرجات 58 ألف مشجع للأسود الثلاثة، بعد غياب منتخب بلادهم 50 عام عن الأطراف النهائية.

ويدخل المنتخب الإيطالي المباراة أمام المنتخب الإنجليزي، على ملعب ويمبلي بلندن، ويأتي في معونته من المدرجات جمهورة بعدد يصل 6619 مشجع، جاء من الأراضي الإيطالية، لمؤازرة فريق بلادهم.