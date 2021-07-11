شكرى يبحث مع وزير خارجية إسرائيل حلحلة الجمود بين الفلسطينيين والإسرائيليين 

التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، مع وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، على هامش زيارته الحالية إلى بروكسل، مؤكدا على ضرورة التحرك العاجل نحو حلحلة الجمود الراهن بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى وصولًا إلى إطلاق مفاوضات سلام عادلة وشاملة. ونشر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ تدوينة عبر "تويتر" تبرز اجتماع وزير الخارجية مع نظيره الاسرائيلى فى بروكسل.

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