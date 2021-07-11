وزير الخارجية يبحث مع نظيره المالطى الأزمة الليبية ومواجهة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وخلال اللقاء تم التباحث حول أوجه التعاون الثنائى، ومواصلة التشاور إزاء الملفات الإقليمية محل الاهتمام المُشترك كالأزمة الليبية ومكافحة ظاهرتى الإرهاب والهجرة غير المشروعة. يذكر أن السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، صرح أن الوزير شكرى، توجه إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لتسليم رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى رئيس المجلس الأوروبى، ومن المقرر أيضًا أن يعقد الوزير شكرى، لقاءً مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى واجتماعات ثنائية مع عدد من نظرائه الأوروبيين وكبار المسؤولين بالمفوضية الأوروبية لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

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