محافظ الفيوم يتابع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الفيوم، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) التى يجرى تنفيذها بمركزى إطسا ويوسف الصديق، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ومحمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، وكمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، ومتدربة البرنامج الرئاسى (EPLP)، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية بالمركزين.
وتناول الاجتماع استعراض المشروعات التى تشملها المبادرة بالقطاعين الخدمى والتنموى كمشروعات الرى والزراعة والصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى والشباب والرياضة والطرق وغيرها، وأعداد تلك المشروعات بالمركزين، كما تابع المحافظ آخر المستجدات بشأن ملف استرداد أراضى أملاك الدولة والتصالح فى بعض مخالفات البناء، والتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية.
وشدد محافظ الفيوم على تكثيف المتابعة الميدانية، للوقوف على مشكلات المواطنين على أرض الواقع، ومتابعة كل ما هو جديد بالنسبة للمشروعات التى تنفذ، والتكلفة الخاصة بكل مشروع، مع الحصر الدقيق لتلك المشروعات بكل وحدة محلية، والعمل على تقليل الفجوة بين مسئولى الجهات القائمة بالتنفيذ.
وأكد ضرورة أن يكون كل رئيس وحدة محلية على دراية كاملة بكل ما يحدث على أرض القرية بنطاق عمله، وسرعة الإبلاغ عن أى معوقات أو عقبات تعرقل عمليات التنفيذ، موجهاً مسئول ملف مبادرة "حياة كريمة " بإنشاء جروب على "الواتس آب" يشمل كافة رؤساء الوحدات المحلية القروية بمركزى إطسا ويوسف الصديق للمتابعة الفورية من خلالها.
وأوضح أن ملف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مهم لدى القيادة السياسية، مؤكداً أنه لن يسمح بأى خلل فى مراحل تنفيذ هذا الملف الحيوى لأنه يمس حياة المواطنين اليومية، لافتاً إلى أهمية سرعة تنفيذ الأعمال طبقاً للجداول الزمنية، وتوظيف الميزة النسبية التى حصلت عليها المحافظة بضم قرى مركزى إطسا ويوسف الصديق ضمن أعمال التطوير، جنباً إلى جنب مع الملفات المهمة كملف أراضى أملاك الدولة والتصالح والنظافة، ومنع التعديات على الأراضى الزراعية.
وأشار إلى أن قرى مركزى إطسا ويوسف الصديق كانت تعانى منذ فترة من مشكلات مزمنة، موجهاً بالاستغلال الأمثل لهذه المبادرة لرفع هذه المعاناة عن أهالى تلك القرى وتوفير الحياة الكريمة لهم، مؤكداً التنسيق والتعاون بين كافة الجهات لإنجاز كافة الأعمال فى توقيتاتها المحددة.
ووجه محافظ الفيوم، بمراجعة كافة حالات "سكن كريم" من خلال مجموعات عمل من ديوان عام المحافظة بالتعاون والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لتحديد الحالات المستحقة بالفعل، لافتاً إلى أن "سكن كريم" مثلها مثل "تكافل وكرامة" و"بطاقات التموين" يجب على كل رئيس قرية أن يكون على دراية كاملة للحالات المستحقة بكل دقة تحقيقاً لمبدأ الشفافية والعدالة، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
من جانبه، استعرض نائب محافظ الفيوم، بعض المشروعات المهمة التى تنفذ بالمركزين، مشيراً إلى أنه من ضمن المحاور الأساسية التى سيتم تقييم المسئولين من خلالها، هو مستوى الإنجاز بملف مبادرة (حياة كريمة)، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع وزارتى التخطيط والإسكان لخروج بعض مشروعات القرض الأوربى بمركزى إطسا ويوسف الصديق، وإضافتها ضمن مبادرة (حياة كريمة)، موجهاً رؤساء الوحدات القروية بتوفير قطع أراضى بمساحة فدان بكل وحدة محلية، لعمل سوق أو موقف منظم بشكل حضارى عليها، مع حصر الاحتياجات بالنسبة لسيارات الأجرة لتدعيم خطوط النقل بالقرى، ومراجعة كافة المدافن الموجودة بالمركزين، وكذا التنسيق مع شركات المحمول لمراجعة الاحتياجات بالنسبة لشبكات المحمول.
وأضاف نائب المحافظ، أنه تم الاتفاق مع الأبنية التعليمية على أنماط المدارس التى ستنفذ داخل القرى الواقعة لنطاق عمل المبادرة سواء مرحلة ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية، ومتابعة تلك الأنماط من خلال رؤساء القرى.
وتابع أنه يتم مراجعة العمالة التى تعمل داخل المبادرة، بالتعاون مع القوى العاملة، للتأكد من أن العمالة التى تعمل بهذه المشروعات هى عمالة محلية من أبناء المحافظة، لافتاً إلى ضرورة تحقيق دخل لأبناء المنطقة أثناء مدة التشغيل والتنفيذ بجانب ما يحققه المشروع من تنمية، مع ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وشركات المرافق للاسراع بمعدلات التنفيذ، بالإضافة إلى دراسة بعض الأنشطة والمساحات المستهدفة لعمل مجمعات صناعية ومجمعات زراعية بالتعاون مع جهاز المشروعات وإدارة الشئون الاقتصادية بديوان عام المحافظة.
وأكد ضرورة التوسع فى الندوات داخل المركزين، لتوعية المواطنين بأهمية الرى الحديث والتبطين، مع متابعة المقاولين أثناء رفع نواتج التطهير والتنسيق مع مديرية الري، مع رفع كافة مخلفات البناء، مطالباً بحصر كافة أراضى أملاك الدولة، واستغلالها الاستغلال الأمثل فى عمل مشروعات خدمية وتنموية تعود بالنفع والفائدة على المواطنين، فضلاً عن التصدى لكافة التعديات على الأراضى الزراعية.
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