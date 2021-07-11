التموين : توفير 1.500 رأس من الخراف المبردة فى المجمعات بالتقسيط

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من الشركة المصرية لتجارة الجملة، يفيد بأن الشركة وفرت أكثر من 1.500 رأس من الخراف المبردة، و850 رأس من الخراف الحية، و500 طن من اللحوم المجمدة، وألف رأس سودانى وبرازيلى مجمد، و500 طن من الدواجن لضخها بالمجمعات الاستهلاكية التابعة لها.





وأضاف التقرير الوارد إلى وزير التموين والتجارة الداخلية بأن الشركة جهزت 13 شادرًا لعرض الخراف الحية بسعر شراء 65 جنيها / للكيلو القائم للمواطنين، ولموظفى الدولة بالتقسيط دون فوائد على 6 أشهر.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عاطف، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة، أن تلك الكميات بدأت الشركة بضخها بـ 156 مجمع استهلاكى تابع للشركة، بعدد 12 محافظة بدءًا من أسوان وصولاً إلى القاهرة والجيزة أيضا.

وأشار الدكتور محمد عاطف، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة، أن الشركة بدأت فى ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة، كالسكر والأرز والزيت والمكرونة وغيرها من السلع الاخرى بتخفيضات تصل الى 25% للمواطنين، وتم ضخ 500 طن أرز، و1000 طن سكر، و300 طن مكرونة، و1.250 طن من زيت الطعام الخليط والعباد، و500 كرتونة رقاق وجولاش بالمجمعات التابعة لها.

من جانبه، أكد أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمى للوزارة، أن الكميات المطروحة للحوم الطازجة والخراف الحية والمبردة فى جميع شركات القابضة للصناعات الغذائية السبع للمجمعات الاستهلاكية، سوف تزيد تباعاَ خلال الأيام القادمة بالمجمعات الاستهلاكية والتى يصل عددها الى 1.300 مجمع استهلاكى، لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم الطازجة والمبردة، واشار كمال الى ان اللحوم السودانى تباع بالمجمعات التابعة للوزارة بسعر 85 جنيها / للكيلو، والبرازيلى المجمدة بسعر 65 جنيها / للكيلو، والخراف الضأن المبرد بسعر 95 جنيه.