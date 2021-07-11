رئيس الوزراء: المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية تقارب نصف مساحة القاهرة

جدة - نرمين السيد - اختتم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، جولته التفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على سير العمل بالمشروعات، بتفقد الأعمال فى النهر الأخضر "الحديقة المركزية"، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسؤولو الوزارة والهيئة.





واستمع مدبولى، إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، حول الموقف التنفيذى والخطة المستهدفة لتنفيذ مشروع النهر الأخضر، منوهًا إلى أنه من المقرر أن يشهد نسب تنفيذ متقدمة قبل نهاية العام الجارى فى القطاع الأول CP01 الذى يتضمن منطقة الأعمال المركزية، والقطاع الثانىCP02 الذى يتضمن منطقة قلب المدينة، والقطاع الثالث CP03 المتضمن منطقة المدخل.

ووسط منطقة النهر الأخضر، أدلى رئيس الوزراء، بتصريحات صحفية أكد خلالها أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وكما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، سيمثل عنوانًا للجمهورية الجديدة، ومرآة لمصر الحديثة بكل صورها ومعانيها.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن الجولة التى قام بها اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة وامتدت لأكثر من 4 ساعات شملت جزءًا صغيرًا من مكونات هذا المشروع العملاق، موضحًا أنه حرص على أن يبدأ جولته بعقد اجتماع أولاً فى مقر مجلس الوزراء بالحى الحكومى مع الزملاء من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، باعتبارهما الجناحين الرئيسيين لتنفيذ أغلب المشروعات داخل العاصمة، وقام خلال الاجتماع بمراجعة جميع التفاصيل.

وأكد رئيس الوزراء، أنه تم التوافق على أن يكون هناك اجتماع أسبوعى لمتابعة معدلات التنفيذ بكل المشروعات، مضيفًا: "العد التنازلى بدأ وأصبحنا نستهدف الانتهاء من مشروعات العاصمة فى أقل وقت ممكن وفقاً لتوجيهات الرئيس"، لافتًا إلى أنه اتفق مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية، على أنه سيكون هناك برنامج أسبوعى وزيارة معهما كل أسبوعين كى يتابع البرنامج التنفيذى المحدد عن كثب، منوهًا إلى أن كل من يزور العاصمة يلمس بوضوح حجم الأعمال الضخم جدا التى يتم تنفيذها فى هذا المشروع.

وأشار إلى أن جولة اليوم بدأت بتفقد الحى الحكومى، بالتواجد فى مقر مجلس الوزراء ثم زيارة ساحة الشعب ومتابعة تقدم الأعمال فى حديقة الشعب، وأضاف أنه تفقد مركز مصر الإسلامى الكبير، الذى يشهدُ حجم أعمال كبير، ويمثل بكل المقاييس إعجازًا هندسيًا كبيرًا جدًا، مؤكدا أن هذا المشروع كان من الطبيعى أن يستغرق 10 سنوات كى ينتهى، ولكن يتم تنفيذه فى عام.

وأضاف رئيس الوزراء أنه تفقد حى البنوك، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من معالم هذا الحى خلال أربعة أشهر على الأكثر، كما أشار إلى تفقده الحى الأول والثانى والثالث من الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية، وإنهاء جولته بزيارة جزء من النهر الأخضر أو الحديقة المركزية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من هذا الجزء بنهاية شهر سبتمبر المقبل.

وأشاد رئيس الوزراء بحجم الأعمال المنفذة فى العاصمة الإدارية الجديدة، ملمحًا إلى أن حجم الأعمال التى تم تنفيذها تحت الأرض من بنية أساسية يكاد يعادل ما تم تنفيذه فوق الأرض، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من مشروع العاصمة التى تم تنفيذها خلال سنوات معدودة على مساحة 40 ألف فدان تقارب نصف مساحة مدينة القاهرة الحالية والتى تم بناؤها عبر العصور التاريخية، بما يعكس ضخامة الأعمال المنفذة فى وقت قياسى، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على قدم وساق للانتهاء من تلك المرحلة، ومشددًا بتوجيه المسؤولين بالالتزام الكامل بجميع مواعيد التنفيذ التى تم الاتفاق عليها، ولافتًا فى هذا الصدد إلى أن هناك متابعة شبه يومية لهذا التحدى الكبير، تمهيداً لقيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بافتتاحها والإعلان عن مصرنا الحديثة.