/640088/الضوابط-الجديدة-لانتخابات-اللجان-النوعية-بتعديلات-النائب-علاء-عابد-علي-لائحة-البرلمان--صور-وفيديو

شهد اجتماع لجنة الشئون التشريعية مناقشات عديدة برئاسة النائب غيهاب الطماوي حول التعديلات المقدمة من النائب علاء عابد على لائحة المجلس الداخلية حيث قال النائب احمد الشرقاوي انه لا يوجد مبرر لحذف كلمة كتابة بالتعديلات الجديدة على لائحة مجلس النواب المقدمة من النائب علاء عابد، مشيرا إلى ان هناك ملاحظة أخرى وهي:" أن يشمل التعديل تبديل عبارة "أول جسلة" بعبارة " أقرب وقت ممكن "، وذلك لاختلاف كل منهم عن الأخرى، حيث أن اول جلسة محددة بتاريخ معين، أما اقرب وقت تكون مفتوحة وتتضمن عدة جلسات.

وأضاف النائب محمد إسماعيل خلال اجتماع اللجنة ، أن تعديلات النائب علاء عابد على لائحة النواب، ، يوجد بها جزء متبقي لضبط الصياغة، مشيرا إلى أنه بالرجوع للمادة الاصلية وتحديدًا الفقرة الثانية يتم إضافتها للمادة 42 المقدمة بمشروع قانون النائب علاء عابد، مع تعديل جملة مع اقرب وقت ممكن وإعادة عبارة كتابة حيث انه من الممكن أن يكون التابلت احد السبل التي يتم التقدم بها.

ورد النائب علاء عابد على تعليقات النواب على تعديلات اللائحة مشيرا إلى حرص اللجنة على أن تكون هناك انتخابات شفافة في اللجان، موضحا أن نص "كتابة" به تخصيص وليس عموم، مشيرا إلى أنه تفادى بذلك مخالفة النص.

وأشار إلى أنه هناك إشكالية وهي أن بعض اللجان لا يكتمل بها النصاب الانتخابي ويكون بها 6 أعضاء، وبالتالي يتم الاتجاه إلى التخصصات في المادة السابقة، وليس اختزالا لها، حيث أن التخصيص أقل درجة من التعميم .

وتم أخذ التصويت النهائي على التعديلات المقدمة من النائب علاء عابد بالموافقة من أغلبية النواب.