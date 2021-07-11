ضوابط جديدة في علاقة البرلمان بمجلس الدولة بعد إقرار تعديلات النائب علاء عابد بلائحة النواب

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سقوط تشريعات النواب بعد انتهاء الفصل التشريعي

تضمنت تعديلات النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن علي لائحة البرلمان بأن يجوز لرئيس المجلس إرسال مشروعات القوانين إلي مجلس الدولة حيث المادة 175 نصت علي أن يجوز لرئيس المجلس إرسالة مشروعات القوانين إلي مجلس الدولة لمراجعتها، ويجوز للمجلس بعد الموافقة علي مشروعات القوانين في مجموعها وقبل أخذ الرأي النهائي عليها إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها خلال أسبوعين علي الأكثر.

وتضمنت التعديلات أيضا مادة 179 تستأنف اللجان النوعية عند دء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجوده لديها من تلقاء ذاتها وبلا حاجة إلي أي إجراء.

أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلي اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.

وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء المجلس انتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه أو إذا سحبها جميع مقدميها، مالم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها.

ولا يؤثر في سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عن إحالته إلي اللجنة المختصة.

وفي حالة حدوث تعديل وزاري، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس، تأجيل النظر فى المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها لفترة لاتزيد عن ثلاثين يوما مالم يكن المجلس بدأ في مناقشتها، وفي هذه الحالة يعرض الطلب علي المجلس ليقرر إما إعادتها للحكومة أو استئناف نظرها بالحالة التى كانت عليها.