دوت الخليج ينشر تعديلات النائب علاء عابد علي لائحة البرلمان بعد موافقة النواب«فيديو وصور»

/640077/تحيا-مصر-ينشر-تعديلات-النائب-علاء-عابد-علي-لائحة-البرلمان-بعد-موافقة-النوابفيديو-وصور

ينشر موقع دوت الخليج نص تعديلات النائب علاء عابد،نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، علي اللائحة الداخلية بالبرلمان وذلك بعد مناقشتها اللجنة التشريعية برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وعرضها علي الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث توافق الأعضاء عليها وتمت إحالتها لمجلس الدولة ليتم التصويت النهائي عليها بجلسة لاحقة ومن ثم إرسالها للرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية.

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