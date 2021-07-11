/640076/العربية-داست-عليهم--مصرع-طفلة-وإصابة-والدتها-وشقيقتها-في-حادث-بطريق-أجا--القاهرة

لقيت طفلة مصرعها، وأصيبت كل من والدتها وشقيقتها بكسور وكدمات وجروح متفرقة في محافظة الدقهلية، اليوم الأحد 11 يوليو 2021، بعد أن صدمتهن سيارة «بيك آب» خلال عبورهن طريق «أجا- القاهرة»، أمام قرية «طنامل الغربي» مركز أجا، ونجحت مباحث أجا من ضبط السيارة وقائدها، الذي اعترف بارتكاب الحادث دون قصد منه، وأنهم ظهروا أمامه فجأة، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم، لاستكمال الإجراءات القانونية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع طفلة وإصابة والدتها وشقيقتها بكسور وكدمات بمحافظة الدقهلية

البداية

كان تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا من مستشفى أجا المركزي بوصول «ميادة مصطفى محمد رفقي»، 30 عامًا، ربة منزل مصابة بكسر بالساقين، واشتباه ما بعد الارتجاج، وجروح متفرقة بالجسم وكريمتيها: «تلا محمد جمال»، 4 سنوات، مصابة بجرح قطعي بالوجه و«جنا محمد جمال»، 10 سنوات، تلميذة، جثة هامدة، ادعاء حادث طريق، يقيمون قرية «طنامل الغربي» دائرة المركز.

السائق صدم الأم وابنتيها

وعلى الفور انتقل رجال مباحث مركز أجا إلى المستشفى، وبسؤال عم الأولى المدعو رضا محمد رفقي بكير 56 عامًا، سائق، ومقيم بنفس القرية، اتهم قائد السيارة رقم «د ی أ 4378 بيك أب» قيادة المدعو «محمد. أ. ع» 30 عامًا، سائق، ومقيم شارع محمد فتحي، دائرة قسم أول المنصورة، بالاصطدام بهن خلال عبورهن الطريق أمام القرية محل إقامتهم، ما أدى إلى حدوث إصابة كل من الأولى والثانية ووفاة الثالثة.

مكنش قصدي

ونجحت مباحث مركز أجا، في ضبط السيارة وقائدها وبمواجهته اعترف، في محضر الشرطة، بارتكاب الواقعة دون قصد منه، خلال عبور المذكورات الطريق أمامه فجأة.

ولم يؤثر الحادث على سير الحركة المرورية بالمكان وتم تحرير المحضر رقم 11160 إداري مركز أجا، لسنة 2021، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.