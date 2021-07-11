إتحاد الكرة يجتمع بحسام البدري لمناقشة بعض الأمور«صور»

/640074/إتحاد-الكرة-يجتمع-بحسام-البدري-لمناقشة-بعض-الأمورصور

عقد اليوم أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول في حضور محمد بركات مدير المنتخب وذلك بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتناول الاجتماع الإطلاع علي كافه التصورات ومناقشة ترتيبات المرحلة المقبلة والمتعلقة بالأمور التنظيمية لمعسكر المنتخب المقبل وبحث السيناريوهات المطروحة لاختيار الموعد الأمثل لبدء فترة التحضير لمواجهة منتخبي انجولا والجابون في بداية مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بقطر .

واستعرض المدير الفني الارتباطات الخاصة باللاعبين سواء المحترفين أو المحليين لإمكانية إقامة معسكر

بمجموعة المحليين قبل بدء فترة الأجندة الدولية في ضوء حرص رئيس الاتحاد على مراعاة ظروف المنتخب وترك مساحة تسمح بإقامة معسكر للمنتخب قبل موعد بدء الأجندة بمشاركة اللاعبين المحليين.

وأشاد حسام البدري بموقف اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد بتقديم كافة سبل الدعم والمساندة للمنتخب معربا عن ارتياحه الشديد بحجم المجهود الذي يبذل في سبيل تهيئة المناخ اللازم للمنتخب لمحاولة التغلب على الظروف الاستثنائية التي تمر بها الكرة المصرية

وكان حسام البدري قد عقد اجتماعا منفردا مع مدير المنتخب محمد بركات للاستقرار على تنظيم المعسكر والذي سيتخلله رحلة سفر إلى الجابون بجانب خوض اللقاء الأول بالقاهرة أمام منتخب انجولا وتناول الاجتماع موقف ومواعيد المحترفين.

أعلن اتحاد الكرة مواعيد آخر 6 جولات من الدوري الذي سينتهي في 26 أغسطس المقبل، حيث من المقرر إقامتة مباراة الأهلي أمام فريق مصر المقاصة اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً، عاي ستاد السويس الجديد.

تقام مباراة وادي دجلة أمام فريق سيراميكا كيلوبترا، والتي من المقرر إقامتها يوم 22/23/8

ويتبقى للأهلي 6 مباريات مؤجلة في مشواره بالدوري المصري وهو ما يراهن عليه الفريق الأحمر لاستعادة صدارة الترتيب ثم حسم اللقب في ظل منافسة شرسة مع الزمالك.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة من 22 مباراة بينما يتصدر الزمالك برصيد 61 نقطة من 27 لقاء. ويتبقى للأهلي 6 لقاءات مؤجلة يخوضها على التوالي قبل انطلاق الجولة 29 للدوري أمام مصر المقاصة ثم البنك الأهلي والإنتاج الحربي وأسوان ووادي دجلة وسيراميكا.