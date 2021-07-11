/640073/حافلة-الأهلي-تصل-إلى-استاد-الجيش-بالسويس-لخوض-مباراة-المقاصة
حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصلت إلى استاد الجيش بالسويس منذ قليل، استعداداً لخوض مباراة مصر المقاصة في بطولة الدوري الممتاز، المؤجلة من الجولة 18، التي تنطلق في السابعة مساء اليوم.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وفور وصول حافلة الفريق، حرص الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب قبل نزول اللاعبين وإجراء عمليات الإحماء قبل المباراة.
ويسعى الأهلي إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، والمضي في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.
ويدخل الأهلي مباراة المقاصة وفي رصيده 48 نقطة، جمعها من 22 جولة بعدما حقق الفوز في 14 مباراة على حساب فرق “مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون. وتعادل في 6 مباريات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز” والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.
ويعتبر الأهلي صاحب أقوى خط دفاع في المسابقة بعدما استقبلت شباكه 16 هدف.
وتعد مباراة مصر المقاصة اليوم «البروڤة» الأخيرة للأهلي قبل السفر إلى المغرب لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في رحلة الدفاع عن لقب بطولته المفضلة دوري الأبطال والمقرر لها السبت المقبل.
أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي التشكيل الرسمي لمواجهة مصر المقاصة في بطولة الدوري الممتاز ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري ، في اللقاء الذي يقام في تمام التاسعة من مساء اليوم.
شكيل الأهلي أمام مصر المقاصة
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وأكرم توفيق.
خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وحسين الشحات.
خط الهجوم: محمد شريف.
ويجلس على دكة البدلاء كل من:
محمود وحيد، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود عبد المنعم كهربا، ومروان محسن، وأليو ديانج، وصلاح محسن، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حافلة الأهلي تصل إلى استاد الجيش بالسويس لخوض مباراة المقاصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.