/640069/يورو-2020-خمس-حقائق-لأول-مرة-في-نهائي-البطولة-وفال-سيئ-على-إنجلترا

تنطلق صافرة من بداية مباراة نهائي بطولة كأس أمام أوروبا 2020، في الساعة التاسعة مساء، علي ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، بين عملاقي أوروبا منتخب إيطاليا ومنتخب إنجلترا، بعد رحلة مرهقة للطرفين من بداية البطولة حتى الوصول للنهائي.

تشهد مباراة اليوم على خمسة حقائق بين الطرفين، والتي تثير الجدل بين العديد من المنتخبات الأخري، والكثير من عاشقي ومحبي كرة القدم يجهلها.

ويرصد دوت الخليج أبرز خمسة حقائق في لقاء اليوم بين إنجلترا وإيطاليا، في نهائي يورو 2020، على ملعب ويمبلي.

خمسة حقائق في نهائي يورو 2020

الحقيقة الأولى: يدخل المنتخب الإيطالي لقاء اليوم في نهائي بطولة كأس أمم أوروبا 2020، للمرة العاشرة، في تاريخ اللقاءات النهائية في البطولات الكبرى، والتي يكون من نصيبها بطولة كأس العالم 6 مباريات، وبطولة اليورو 4 مباريات، فاز في نهائي يورو 1968، وخسر في نهائيين 2000 / 2012، يلي المنتخب الألماني صاحب الصدارة في طرفي النهائي برصيد 14 لقاء.

أول نهائي لإنجلترا

الحقيقة الثانية:أول نهائي لمنتخب إنجلترا في أوروبا، وأول نهائي لها منذ نهائي بطولة كأس العالم 1968، وتوج بها، لتكون أطول فترة لمنتخب أوروبي بين نهائيين، والتي وصلت لـ 55 سنة.

الحقيقة الثالثة: المنتخب الثالث عشر في ترتيب الفرق التي تكسب تشويكوسوليفاكيا، والتشيك كمنخب وحيد ويصعد لنهائي البطولة، بعد منتخب يوغسلافيا، وبلجيكا، ومنتخب البرتغال.

الحقيقة الرابعة: المنتخب الألماني والاتحاد السوفيتي الوحيدين الذين صعدوا لنهائي البطولة لثلاث مرات وتخسر في النهائي، ويليهم المنتخب الإيطالي والذي خسر في نهائي نسخة 2000 على حساب منتخب فرنسا، ونهائي نسخة 2012 أمام منتخب إسبانيا.

فال سيئ على إنجلترا

الحقيقة الخامسة: سيشهد نهائي بطولة يورو 2020، للمرة الـ 11 على صعود البلد المستضيف كطرف في نهائي البطولة، والتي كانت في أخر نهائي لإنجلترا في بطولة قارية كبيرة، في عام 1968 أمام منتخب ألمانيا والذي توج بها بنتيجة 4 / 2، وكان أخر منتخبين تأهلا للنهائي منتخب البرتغالي كمستضيف وخسر، وكان منتخب فرنسا أخر بلد مستضيف يصل لنهائي البطولة ويخسر امام البرتغالن في النسخة الماضية من البطولة.