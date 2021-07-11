/640066/يورو-2020-الإنجليز-يسيطرون-على-مدرجات-ويمبلي-أمام-إيطاليا

كشفت أنظار مرتقبي لقاء القمة في عام 2021، بين منتخبي إنجلترا وإيطاليا في نهائي بطولة كأس أمم أوروبا 2020، على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزي لندن، عن عدد الجمهور الحاضر للقاء القمة بين عملاقي أوروبا.

ويرصد دوت الخليج عدد الجمهور الحاضر في نهائي البطولة اليورو 2020، لطرفي النهائي بين منتخبي إيطاليا وإنجلترا.

ويدخل المنتخب الإنجليزي المباراة للمرة الأولي منذ 1966، في بطولة كبرى كطرف في النهائي، والتي كانت في أخر مرة في بطولة كأس العالم 66 أمام منتخب المانيا، والتي انتهت بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، للأسود الثلاثة.

عدد جمهور المنتخبين

ويدخل المنتخب الإنجليزي المباراة علي ملعبة في البطولة، أمام منتخب إيطاليا، على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن، ويسانده من المدرجات 58 ألف مشجع للأسود الثلاثة، بعد غياب منتخب بلادهم 50 عام عن الأطراف النهائية.

ويدخل المنتخب الإيطالي المباراة أمام المنتخب الإنجليزي، على ملعب ويمبلي بلندن، ويأتي في معونته من المدرجات جمهورة بعدد يصل 6619 مشجع، جاء من الأراضي الإيطالية، لمؤازرة فريق بلادهم.

يغيب ليوناردو سبينازولا لاعب فريق روما الإيطالي ولاعب المنتخب المنتخب الوطني في لقاء اليوم والمرتقب في نهائي يورو 2020، علي ملعب ويمبلي أمام منتخب إنجلترا، ليترك حرب وسط الملعب لرفيقة ومواطنة جورجينيو لاعب فريق تشيلسي.

التشكيل المتوقع للمنتخب الإنجليزي

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد .

خط الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - هاري ماجواير - لوك شو .

خط الوسط: ديكلان رايس - ماسون مونت – فيليبس .

خط الهجوم: ساكا - هاري كين - رحيم سترلينج .

التشكيل المتوقع للمنتخب الإيطالي

حراسة المرمى: دوناروما .

خط الدفاع: دي لورينزو - كيليني - بونوتشي - إيمرسون .

خط الوسط: جورجينو - فيراتي - باريلا .

خط الهجوم: فيدريكو كييزا - انسيني - إيموبيلي .

تاريخ مواجهات إيطاليا ضد إنجلترا

التقت إيطاليا ضد إنجلترا في 27 مباراة مختلفة على مدار التاريخ، حيث مالت الكفة قليلا للآزوري بفوزه في 11 مناسبة، فيما حقق الإنجليز الانتصار في 8 مباريات، وكان التعادل حاضرا في مثلها.