مدبولى: المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية التى يفتتحها الرئيس السيسي 40 ألف فدان

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن العاصمة الإدارية الجديدة افتتاحها هو عنوان للجمهورية الجديدة، مضيفا أنه تم الاتفاق على أن يكون هناك اجتماع أسبوعى لمتابعة تنفيذ كافة المشروعات بالعاصمة، مؤكدا أن هناك تكليفات من رئيس الجمهورية بالالتزام بالمواعيد المحددة والجداول للزمنية لتنفيذ المشروعات.

وأضاف فى تصريحات له بعد جولته التفقدية، أنه سيكون هناك برنامج وزيارة اسبوعية، مؤكدا أن وقت تنفيذ هذه المشروعات إعجاز، مضيفا أن تنفيذ مثل هذا المشروع العملاق يستغرق 10سنوات واليوم نحن ننفذه فى عام.

وأوضح أنه خلال الـ3 أشهر القادمة ستظهر الملامح النهائية للعاصمة، موضحا أنه بنهاية شهر سبتمبر المقبل سيتم الانتهاء من النهر الأخضر، مؤكدا أن المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية التى سيفتتحها رئيس الجمهورية حجمها 40 ألف فدان، والقاهرة العاصمة مساحتها 90 ألف فدان، قائلا: "تقريبا نصف مساحة القاهرة هو المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية".