مدبولى: تكليفات رئاسية بالالتزام بالجداول الزمنية لمشروعات العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة هو عنوان للجمهورية الجديدة، مضيفا أنه تم الاتفاق على أن يكون هناك اجتماع أسبوعى لمتابعة تنفيذ جميع المشروعات بالعاصمة، مؤكدا أن هناك تكليفات من رئيس الجمهورية بالالتزام بالمواعيد المحددة والجداول للزمنية لتتفيذ المشروعات.





وأضاف فى تصريحات بعد جولته التفقدية اليوم، إنه سيكون هناك برنامج وزيارة أسبوعية، مؤكدا أن وقت تنفيذ هذه المشروعات إعجاز، مضيفا: "تنفيذ مثل هذا المشروع العملاق يستغرق 10 سنوات واليوم نحن ننفذه فى عام". وأوضح أنه خلال الـ3 أشهر القادمة ستظهر الملامح النهائية للعاصمة، موضحا أنه بنهاية شهر سبتمبر المقبل، سيتم الانتهاء من النهر الأخضر، مؤكدًا أن المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية التى سيفتتحها رئيس الجمهورية حجمها 40 ألف فدان، والقاهرة العاصمة مساحتها 90 ألف فدان، قائلا:"تقريبا نصف مساحة القاهرة هو المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية".

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