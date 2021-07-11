/640071/كود-كول-تون-أورنج-أغنية-أسامة-الهادي-الجديدة
استمع جمهور شبكة أورنج لأغنية لسه فيا حيل للفنان أسامة الهادي ويرغب عدد من عملاء أورنج في وضعها كول تون لهواتفهم و ذلك من خلال كول تون وأكواد أورنج مصر.
دوت الخليج
كود كول تون أغنية أسامة الهادي من أورنج
يمكن الاشتراك في كود كول تون أغنية أسامة الهادي من أورنج وذلك من خلال رسالة إلى 164 ل 9999 ب 5 جنيه في الشهر .
أغنية أسامة الهادي على أورنج
وكان أسامة الهادي أطلق أحدث كليباته لسه فيّا حيل على أورنج وذلك بعد غياب غنائي استمر ما يُقارب 4 سنوات، ويتعاون أسامة من خلال الأغنية مع الموزع الموسيقى هادز، الأغنية كلمات وألحان أسامة الهادي، إنتاج شركة L’Arc Productions محمد فيصل وشريف مجدي والفيديو كليب من إخراج أسامة الهادي ويشاركه في الأغنية فريق الرقص سواجرز ويمكن الاشتراك في كول تون أورنج .
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