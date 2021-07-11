/640067/استقبال-أسطوري-لـ-ميسي-ورفاقه-بعد-حصد-الأرجنتين-كوبا-أمريكا

لقى المنتخب الأرجنتيني استقبالا حافلا في العاصمة الأرجنتينية بعد فوز رفاق ليونيل ميسي ببطولة كوبا أمريكا على حساب البرازيل في المباراة التي أنتهت بالفوز بهدف نظيف بنهائي كوبا أمريكا 2021.

استقبال أسطوري لـ ميسي ورفاقه بعد حصد الأرجنتين كوبا أمريكا

وتداول رواد السوشيال ميديا العديد من الصور التي تظهر الاستقبال الكبير من جانب جمهور الأرجنتين للمنتخب، وظهر ليونيل ميسي في حافلة المنتخب برفقة باقي البعثة وسط أفراح كبيرة من الجماهير، ويستعرض دوت الخليج أبرز الصور .

على جانب أخر أثار محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعدما شارك اللاعب فيديو التتويج ببطولة مع الفارس الأبيض مدمجة مع فيديو احتفال ليونيل ميسي مع الأرجنتين.

وكتب شيكابالا عبر الحساب الرسمي على تويتر : " الأحلام تتحقق" وذلك على فيدية مجمه يجمع بين لقطة تتويج الأرجنتين بكأس كوبا أمريكا حاملا ميسي اللقب ، ولقطة تتويج الزمالك بكاس السوبر المصري حاملا شيكابالا اللقب.

شيكابالا يقلد ميسي

وأشار البعض أن شيكابالا أراد التأكييد أن ميسي أحتفل بلقب كوبا أمريكا على حساب البرازيل بنفس الطريقة التي قام بها قائد الزمالك في الاحتفال بكأس السوبر المصري.

وتوج المنتخب الأرجنتيني ببطولة كوبا أمريكا 2021، للمرة الخامسة عشر في تاريخه، ليعادل المنتخب الأورجوايني صاحب الصدارة بالتتويج بالبطولة، وللمرة الأولى في مسيرة ميسي الكروية بعد الفوز على المنتخب البرازيلي في النهائي، بنتيجة هدف دون رد، جاء بهد انخيل دي ماريا، لاعب فريق باريس سان جيرمان في الدقيقة الثانية والعشرين من عمر المباراة لينهي به منتخب بلاده اللقاء والبطولة، على ملعب الماراكانا بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل.

ويرصد دوت الخليج مسيرة المنتخب الأرجنتيني في بطولة كوبا أمريكا 2021، من ضربة الدور الربع نهائي حتي التتويج باللقب، الخامس عشر في تاريخه.

ميسي ونيمار يقودان التشكيل الرسمي لنهائي كوبا أمريكا

شهد اليوم الحادي عشر من يوليو في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021، علي اللقب الأول لأفضل لاعبي العالم على مر التاريخ، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بأول لقب له مع منتخب بلاده بعد مسيرة كروية بقميص الأرجنتين دامت لمدة سبعة عشر عام، ليكتب التاريخ بأحرف من ذهب بليونيل ميسي.

أول ألقاب ليونيل ميسي مع الأرجنتين

عاني الأرجنتيني ليونيل ميسي كابوس التتويج بلقب مع منتخب بلاده، طوال مسيرتة الكروية، بالرغم من الألقاب الفردية والجماعية مع فريقة الإسباني برشلونة، على المستوي المحلي والقاري والعالمي، ليضرب موعد اليوم مع أول ألقابة بقميص منتخب موطنه، على ملعب الماركانا بالبرازيل، وعلى حساب الأرض، ورفيقة معظم مسيرتة الكروية بالنادي الكتلوني نيمار، والذي توج بها في النسخة الماضية على حساب المنتخب البيرو بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف في اللقاء النهائي.