« سرعة زائدة وتحليل مخدرات ».. ضبط 252 ألف مخالفة مرورية خلال أسبوع

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دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الحملات الأمنية بكافة الطرق والمحاور لضبط الخارجين عن القانون

ونتج جهود الحملات المرورية، عن ضبط 252529 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 39218 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و4837 موقف عشوائي.

كما نتج أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن: المرور على 196 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ385 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية حالة، وفحص 410 مركبة، وتبين مخالفة 59 سيارة لشروط الصلاحية الفنية.

بإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ4720 من قائدي السيارات بالطرق، وتبين إيجابية 239 سائق منهم.

في سياق أخر أعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق، أنه اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، سيتم بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم تقم بتركيب الملصق أو ذات الملصق التالف، أو المتعمد إخفاؤه أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته.

وأضاف بيان الداخلية، أن العقوبات تشمل (سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر - الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين).

وتهيب وزارة الداخلية، بالمواطنين سرعة التوجه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكتروني، وحرصًا من الوزارة على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنعًا للازدحام تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات ذات التراخيص السارية، بكافة أنواعها من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا، من خلال موقع بوابة مرور مصر على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها عبارة (ذات ملصق إلكتروني) واستلام الملصق الإلكتروني وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور.