/640062/الأهلي-يخوض-9-مباريات-في-33-يوما-فقط-والدوري-ينتهي-26-يوليو

كشف الجدول النهائي لبطولة الدوري الممتاز جدول مضغوط للنادي الأهلي بسبب مواجهات الفريق الأحمر المؤجلة من الأسابيع السابقة بسبب خوض كتيبة بيتسو موسيماني بعض اللقاءات الإفريقية، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

يخوض النادي الأهلي الـ 9 مواجهات المتبقية من الموسم الكروي الحالي خلال 33 يوما فقط بواقع مباراة كل 3 ايام تقريبا، ويستعرض دوت الخليج مواجهات الفريق الأحمر القادمة.

مواعيد مباريات الأهلي الفترة المقبلة

الأهلي ضد البنك الأهلي يوم 22/7/2021

الأهلي ضد الإنتاج الحربي يوم 25/7/2021

الأهلي ضد أسوان يوم 29/7/2021

الأهلي ضد وادي دجلة يوم 2/8/2021

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا يوم 5/8/2021

الأهلي ضد الإسماعيلي يوم 9/8/2021

الأهلي ضد إنبي يوم 12/8/2021

الأهلي ضد الجونة يوم 22،23/8/2021

الأهلي ضد أسوان يوم 25،26/8/2021

الأهلي يخوض 9 مباريات في 33 يوما فقط.. والدوري ينتهي 26 يوليو

وأعلن اتحاد الكرة مواعيد آخر 6 جولات من الدوري الذي سينتهي في 26 أغسطس المقبل، حيث من المقرر إقامتها مباراة الأهلي أمام فريق مصر المقاصة اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج مواعيد اخر جولات:

غزل المحلة أمام فريق الإنتاج الحربي، وتقام علي استاد غزل المحلة في تمام الساعة السابعة مساءً.

اتحاد الكرة يعلن المباريات المتبقية في الجدول

تقام مباراة الاتحاد السكندري امام فريق سيراميكا كيلوبترا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً،يوم8/18علي استاد الأسكندرية. تقام مباراة النادي الأهلي امام فريق البنك الأهلي يوم7/22 في تمام الساعة السابعة مساءً، علي ستاد السلام

تقام مباراة الأنتاج الحربي أمام فريق الأهلي في تمام الساعة السابعة مساءً، يوم7/25 علي ستاد السلام.

الأهلي يواجه مصر المقاصة بالدوري

ويخوض النادي الأهلي مواجهة هامة أمام مصر المقاصة في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر المؤجلة، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر في تحقيق الفوز على نظيره الفيومي.

وتقام المباراة بين الأهلي ومصر المقاصة في تمام السابعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر المؤجلة من بطولة الدوري الممتاز بسبب إرتباطات الفريق الأحمر قاريا، وتبث شبكة قنوات أون تايم سبورت أحداث اللقاء.

ويدير محمود عاشور الحكم الدولي المباراة بين الأهلي ومصر المقاصة بالدوري الممتاز ، ويعاونه الثنائي أحمد نوفل وعماد العقاد، فيما يأتي محمد الدسوقي حكما رابعا، وطارق مجدي حكما للفيديو، وعاطف حسين مساعدا لحكم الفيديو، وهو ذات الحكم الذي تولي مسئولية مواجهة الزمالك والمقاصة.