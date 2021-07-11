/640060/بمناسبة-عيد-الأضحى-المبارك زيارتين-إستثنائيتين-لجميع-نزلاء-السجون

بمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو لعام 2021، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل زيارتين إستثنائيتين لجميع نزلاء السجون

فقد تقرر منح جميع النزلاء زيارتين إستثنائيتين بداية من يوم الوقفة أو أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويستكمل منحهما بعد إنتهاء الأجازة الرسمية لعيد الأضحى المبارك وحتى يوم الأحد الموافق 8/8/2021 ، على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء،مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة للحد من إنتشار فيروس كورونا كوفيد 19.

وزارة الداخلية

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

كان أفرج قطاع السجون، في وقت سابق، عن 645 من نزلاء السجون، استكمالاً لتنفيذاً قرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنة 2021 بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا الشروط بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر لعام 1442هـ.

لتحديد مستحقى الإفراج

فيما عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو الرئاسى والشرطى، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 645 نزيل عفو، شرطى.

السياسة العقابية

يأتى ذلك استمراراً لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع فى إجراءات الإفراج عن النزلاء.

وشهدت سجون مصر بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

زيارة الطاقة الاستيعابية

كما حرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.