دوت الخليج ينشر السجل الجنائي الأسود لـ«محمد البلتاجي»

/640055/تحيا-مصر-ينشر-السجل-الجنائي-الأسود-لـمحمد-البلتاجي

بعد تأييد حكم اليوم .. حكم آخر، يضاف إلى السجل الجنائي الأسود لمحمد البلتاجي، حكم بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام الحدود الشرقية والسجون»، في أحداث ثورة يناير، مع اقتحام سجن وادى النطرون، والاعتداء على المنشآت الأمنية.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي السجل الجنائي الأسود لمحمد البلتاجي

-المؤبد بأحداث اقتحام الحدود الشرقية والسجون -الإعدام بقضية فض اعتصام رابعة المسلح ـ السجن 20 سنة بأحداث الاتحادية -السجن المؤبد بأحداث عنف قليوب ـ السجن المؤبد بأحداث قسم الجيزة ـ المؤبد بأحداث قسم العرب ببورسعيد ـ السجن 10 سنوات بأحداث الإسماعيلية ـ السجن 10 سنوات بأحداث السويس ـ أحكام بالسجن 19 سنة بتهمة إهانة القضاء ـ المؤبد بأحداث البحر الأعظم ـ السجن 15 سنة لتعذيب محامى ـ السجن 10 سنوات في قضية تكوين خلية إرهابية

محكمة النقض

وتضمن منطوق حكم محكمة النقض الصادر اليوم الأحد 11 يوليو 2021، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«إقتحام الحدود والسجون».

أولابانقضاء الدعوي الجنائية ضد عصام العريان لوفاته.

ثانيابقبول الطعن المقدم من كل من شكلا أحمد أبو منصور أبو مشهور والسيد حسن وصبحي صالح وحمدي حسن وأحمد دياب وأحمد أحمد على وعماد شمس الدين محمد وعلى عزالدين ثابت وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه وبراءتهم مما أسند إليهم.

ثالثا قبول الطعن المقدم شكلا من كلا من محمد بديع والبلتاجي ورشاد محمد البيومي ومحي حامد ومحمد الكتاتني والحسيني ومصطفى طاهر وإبراهيم أبوعوف وفي الموضوع برفضه وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم.

جدير بالذكر قضت الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في وقت سابق بمعاقبة المرشد الإرهابي محمد بديع عبدالمجيد

-رشاد البيومي

-محيي حامد

-محمد الكتاتني

-عصام العريان

-سعد الحسيني

-مصطفى طاهر الغنيمي

-محمد زناتي

-حازم عبدالخالق منصور

-محمد البلتاجي

وإبراهيم يوسف بالسجن المؤبد عما أسند إليهم، ومعاقبة كل من« أحمد ابو مشهور، والسيد حسن، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلى عزالدين بالسجن المشدد 15 عاما، وبراءة 9 آخرين، وشمل القرار براءة آخرين».

المخابرات العامة

وقضت المحكمة أيضًا بمصادرة الهواتف المحمولة الخاصة بهم ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، وألزمت المحكوم عليهم المصاريف، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد مرسي لوفاته.

تفاصيل القضية

ترجع تفاصيل القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم «الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية».