وزير القوى العاملة ومحافظ سوهاج يلتقيان العمالة العائدة من الخارج  



التقى محمد سعفان وزير القوي العاملة، اليوم الأحد، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، في جلسة حوارية بعنوان: "تحديات العمل النقابي والاستعداد للانتخابات النقابية ٢٠٢٢ / ٢٠٢٦، وافتتاح دورة العمالة العائدة من الخارج على ريادة الأعمال الموجودين في المحافظة لمساعدتهم لعمل مشروعات صغيرة لهم"،بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، ومحمد حماد رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال سوهاج، وأمال عبد الموجود وكيل وزارة القوي العاملة للعلاقات الدولية، وأيمن قطامش وكيل الوزارة للتدريب المهني، الدكتور هشام أبو زيد مدير المديرية، ونادر عبدالظاهر مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بسوهاج.

وأكد سعفان، أن الدولة وقيادتها السياسية وجهت بالاهتمام بالعمالة المصرية العائدة من الخارج، وعليه عملت الوزارة على الاهتمام بتلك الفئة، وتوفير وضع لا يشعرها بأنها تركت مجال عملها في أي دولة ولا يوجد لها فرص في بلدها، لافتًا إلى أنه حضر إلى لقائهم لخدمتهم، ولكي يطمئن على نجاح المشروعات التي تقدموا بها، وفي نفس الوقت يكونوا هم أنفسهم على قناعة كاملة بفكرة مشروعاتهم، وليكتب له في النهاية النجاح.

وأشاد سعفان، بالتعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات والمحافظة، وجهاز مشروعك وإدخال جهات أخرى معنية نحتاج التعاون فيها منها بنك ناصر لخدمة أبنائنا من العمالة العائدة من الخارج وخريجي التدريب.