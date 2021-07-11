محمد شاكر:12 % علاوة دورية للعاملين بـ”الكهرباء” 



وافق الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على إقرار العلاوة الدورية للعام المالي 2021/2022 بواقع 12% تضاف إلى الأجر الأساسي كالعام السابق لجميع العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

جاء هذا خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر والذي انتهي منذ قليل وتم خلاله إقرار نسبة العلاوة الدورية بنسبة 12% تمنح لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها وعددهم ما يقرب من 120 ألف عامل.

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