برلمانية: تغليظ عقوبة جريمة التحرش وتحويلها من جنحة لجناية أمر محمود

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تغليظ عقوبة جريمة التحرش الجنسى وتحويلها من جنحة إلى جناية أمر محمود، وسيكون له نتائج مؤثرة على أرض الواقع فى الحد من جرائم التحرش والاغتصاب وما إلى ذلك، ولكنه يحتاج إلى ضمانة تنفيذية لتلافى السلبيات التى ستنتج عن طول أمد التقاضى وتعرض المجنى عليها إليها للابتزاز من قبل المتهم وذويه، خصوصًا وأن محكمة الجنايات تقبل الطعون على أحكامها بعكس محكمة الجنح.





وأوضحت الدكتورة غادة على، فى تصريح لها، اليوم الأحد، أن مشروع تغليظ عقوبة التحرش الجنسى لا بد أن يدعم من خلال 3 محاور رئيسية، وهى التسويق السياسى والمجتمعى للقانون وتوضيح مدة العقوبة التى ستزيد وكذلك قيمة الغرامة المالية المضاعفة، وإنشاء قائمة معلنة للجمهور على موقع الحكومة الرسمى يدرج فيها أسماء الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية فى أى من جرائم العنف الجنسى سواء التعرض، التحرش، الاعتداء الجنسى، أو الاغتصاب، وذلك لمدة زمنية معينة وتدار بواسطة مكتب النائب العام.

وطالبت عضو مجلس النواب، أن تتضمن قواعد الردع المجتمعى لجرائم التحرش والاعتداء الجنسى، منع من تثبت عليه الجريمة من تولى المناصب القيادية وتولى سلطة على عدد من الموظفين أو العاملين فى أى قطاع، فضلا عن الحرمان المؤقت من الحقوق السياسية أو التمثيل النيابى أو المحلى أو النقابى، متسائلة: "لا يمكن نأمن لمتحرش أو مغتصب إنه يتولى إدارة أى كيان أو مؤسسة ويتحكم فى العمال والموظفين لأن هيقدر يكرر جريمته ويستخدم سلطته كسلاح لتهديد الضحية"، مؤكدة على ضمان سرية معلومات وبيانات المبلغين والشهود والخبراء للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، واستخدام مسمى الاعتداء الجنسى فى وصف الجريمة كونه الوصف الصحيح لها، وإعادة توصيف وتعريف جريمة الاغتصاب بدلا من التعريف الموجود فى القانون الحالى.

وأشارت نائبة التنسيقية، لضرورة إتاحة تلقى البلاغات فى وقائع العنف الجنسى فى أى مكان قد ترغب فيه الناجية أو تقديم البلاغ عن بعد باستخدام التقنيات الحديثة دون الالتزام بالقواعد الإجرائية التلقيدية، على أن يتم بعد ذلك استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة لدى الجهات المختصة وفقا للقواعد الأساسية كمحل الإقامة أو محل وقوع الجريمة.