شعراوى: حريصون على اختيار أفضل المناصب القيادية بالمحليات لدفع عجلة التنمية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، حرص الوزارة على اختيار أفضل العناصر للمناصب القيادية فى المحليات، بحيث تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل، لدفع عجلة التنمية بالمحافظات ومواصلة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





جاء ذلك، خلال إجراء اللجنة العليا للقيادات بالوزارة، لليوم الثانى على التوالى، المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة بشأن تولى المناصب القيادية بالمحليات على مستوى الجمهورية للعمل ضمن منظومة القيادات والتى تشمل 62 رئيس مدينة أو مركز أو حى.

وقال شعراوى، فى بيان اليوم الأحد، إن المقابلات الشخصية سوف تستمر حتى الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم، لافتا إلى أن أعضاء اللجنة، قد حرصوا فى اليوم الثانى للمقابلات على مناقشة المتقدمين حول مقترحاتهم وأفكارهم بشأن تطوير وتحسين الأداء والارتقاء به داخل المحليات.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن جميع المتقدمين الذين سيتم اجراء مقابلات لهم، اجتازوا عددا من الاختبارات والامتحانات منها اللغات والحاسب الآلى والسمات الشخصية والقيادية وغيرها، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات الأخرى بالدولة، كما تم فحص ملفات المتقدمين وتقييمها والنظر فى اقتراحات التطوير والتى تقدموا بها، وكذلك تقييم الملفات وفقا للتاريخ الوظيفى.

شارك فى المقابلات الشخصية، خالد عبدالعال محافظ القاهرة، عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ السابق، والمهندس حسين مهيدات، أمين عام الإدارة المحلية والمستشار القانونى للوزارة.

جدير بالذكر أن الوزارة، قد أعلنت عن مسابقة تولى المناصب القيادية بالمحليات، طبقا للإعلان رقم 2 لسنة 2020، لتلقى طلبات التعيين من الراغبين فى شغل 62 وظيفية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وأيضا طبقا للدرجات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة.