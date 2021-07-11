صور.. الأزهرى يكرم المنشدين والمبتهلين خريجى مدرسة الإنشاد الدينى

جدة - نرمين السيد - وكرم الأزهرى أيضًا خلال حفل الدفعة العاشر لخريجى مدرسة الإنشاد الدينى بقصر الأمير طاز، الإذاعى القدير رضا عبدالسلام بإذاعة القرآن الكريم، وعبدالعزيز عمران رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية بالتليفزيون المصرى، والدكتور جمال مصطفى مدير مركز الإبداع قصر الأمير طاز.

وفى السياق ذاته قدم الشيخ محمود التهامى درع تكريم للأزهرى مشيدا بدوره ودعمه للإنشاد والإبتهالات.

وهنأ الدكتور أسامة الأزهرى الشيخ محمود التهامى على تخريج الدفعة الجديدة مشيرًا إلى أن محمود التهامى نبت فى بيت أطرب المصريين بآيات المديح، كما هنأ الدفعة العاشرة من مدرسة الإنشاد الدينى التى تحمل اسم الراحل الكبير الشيخ وليد شاهين، داعيًا الله أن يتغمده الله بواسع رحمته.

وقال الأزهرى فى كلمته، إن الإمام الحافظ بن سيد الناس جمع كتاب فى غاية الأهمية حشد فيه كل من عرف بمدح الجناب النبوى المعظم وكان عددهم 129 صحابيًا، وهو كتاب مطبوع جمع فيه سيرة لكل واحد من الصحابة ونشرها ثم توالى من بعده أجيال تعلقوا بمدح الجناب النبوى، وأيضًا كتاب المجموعة النبهانية فى المدائح النبوية والذى فيه أجمل ماقيل من مدح فى الجناب النبوى فى 4 مجلدات كبار فيها 24 ألف بيت من الشعر.

وتطرق الأزهرى فى حديثه وصولًا لشرف الدين البوصيرى وقصيدته البردة، وأساطير الإنشاد فى عصرنا الحديث الشيخ نصر الدين طوبار والشيخ عمران والشيخ الطوخى والنقشبندى والفشنى الذين لهم لهم ذكرى خالدة فى وجدان المصريين ثم الشيخ ياسين التهامى ثم محمود التهامى الذى نذر حياته للمنشدين، مؤكدًا أن تأسيسه لهذه المدرسة سيكون له ثمار عظيمة خاصة خريجيها الذين سيملؤون الدنيا مدحًا وصلاحًا ووطنية وبرًا ووفاء وشهادة وكرما وإلى غير ذلك من فنون الأخلاق المحمدية.

وجدد الأزهرى دعمه لمدرسة الإنشاد الدينى مؤكدا أنها تستطيع أن تعيد لمصر مكانتها فى الريادة فى هذا الفن الذى خرج من مصر للعالم، حيث إن مصر كانت هى الرائدة والمعلمة لهذا الفن الأصيل.