النشرة المرورية.. زحام بكوبرى التونسى ونفق الملك الصالح وسيولة بوسط المدينة

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام المتوسطة عند محور أبو قير فى منطقة كفر عبده، وأحجام متفرقة فى محور قناة السويس، عند منطقة محرم بك للمتجه إلى طريق الجيش.

وأشار إلى أن الحركة المرورية، فى محافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى شارع المديرية للقادم من ميدان الساعة ومتجه لميدان المحطة فى مدينة طنطا، ومحافظة القليوبية تشهد بعض الأحجام عند محطة مترو شبرا الخيمة؛ للمتجه إلى مناطق ميت نما.

ولفت صابر إلى أن الحركة المرورية فى باقى محافظات الوجهين البحرى والقبلى تعمل بشكل مرض وطبيعى، عدا بعض الأحجام فى محافظة أسيوط فى محور 23 يوليو للمتجه إلى محور يسرى راغب وكذلك كوبرى الهلالى.

وتابع صابر أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، الحركة المرورية فيها مرضية، عدا مدخل نفق السلام وأعلى الأوتوستراد وأعلى المنيب، نتيجة وجود بعض الأعمال فى هذه المناطق، مشيرا إلى أن الحركة المرورية فى محور 26 يوليو تعمل بشكل طبيعى.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكل مرض، عدا بعض الأحجام فى شارع البحر الأعظم للقادم من مستشفى الرمد ومتجه لمناطق المنيب، ناصحا بسلوك شارع ربيع الجيزى.

ونبه صابر على أن مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، لفت صابر إلى وجود بعض الأحجام فى مطلع كوبرى التونسى نتيجة وجود مصادمة للقادم من مناطق المعادى وحلوان ومتجه لوسط المدينة ناصحا بسلوك كورنيش النيل، وكذكلك وجود أحجام أعلى كوبرى الفنجرى للقادم من مدينة نصر ومتجه للحدائق والزاوية ناصحا بسلوك المسطح الأرضى بشارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

ولفت صابر إلى أن شارع صلاح سالم يشهد بعض الأحجام عند منطقة الجهاز المركزى للمحاسبات للمتجه إلى مطار القاهرة، ناصحا بسلوك محور النصر، مشيرا إلى أن مناطق وسط المدينة تعمل بشكل جيد، موضحا وجود بعض الأحجام بنفق الملك الصالح للقادم من شارع حسن الأنور ومجرى العيون والسيدة عائشة ومتجه للمنيل، ناصحا باستخدام مجرى العيون وصعود كوبرى فم الخليج واستكمال كوبرى المنيل.

ونصح محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ "الراديو 9090"، بتجنب كوبرى أكتوبر، من مطالع شرق القاهرة، ناصحا باستخدام مطلع غمرة، ونصح كذلك بتجنب كوبرى 15 مايو، وسلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.