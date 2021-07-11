/640053/مواعيد-قيد-اللاعبين-في-دوري-المحترفين-لكرة-اليد

تبدأ فترات قيد اللاعبين، في الأندية المشاركة في بطولة دوري المحترفين لكرة اليد للموسم الجديد 2021/2022، غدا الإثنين الموافق 12 يوليو الجاري، ويعرض دوت الخليج مواعيد قيد الفرق للاعبين للمشاركة في بطولة دوري المحترفين:

المرحلة الأولى لقيد اللاعبين للمشاركة في بطولة دوري المحترفين

تنطلق فترة السماح للنادي الأهلي ونادي الزمالك، لقيد اللاعبين للمشاركة في بطولة دوري المحترفين لكرة اليد للموسم المقبل، غدا الإثنين الموافق 12 يوليو، وتكون على صعيد الرجال والمرتبط والناشئين.

13 يوليو: فريق سبورتنج وفريق طلائع الجيش. 14 يوليو: فريق هليوبوليس وفريق الأوليمبى. 15 يوليو: فريق الطيران وفريق الزهور .

المرحلة الثانية لقيد اللاعبين للمشاركة في بطولة دوري المحترفين

تنطلق المرحلة الثانية، من فترة السماح لقيد الأندية للاعبين للمشاركين في بطولة دوري المحترفين لكرة اليد للموسم الجديد 2021/2022، يوم 25 يوليو الجاري، وتأتي مواعيد القيد كالتالي: 25 يوليو: فريق سموحة وفريق البنك الأهلى. 26 يوليو: فريق الشمس وفريق الزيرة. 27 يوليو: فريق أصحاب الجياد وفريق المعادى. 28 يوليو: فريق مركز شباب إستاد المنصورة وفريق الحوار. 29 يوليو: فريق هليوليدو وفريق 6 أكتوبر.

نظام دوري المحترفي في كرة السلة

تضم الجولة الأولى من دوري المحترفين لكرة اليد 18 فريق، ويلعبون دورة من مجموعة واحدة، وتضم تلك المجموعة مرتبط 2002 و2004، ويتم تأهل المراكز الست الأولى للعب على المنافسة، ثم نقسم الـ 12 فرق الأخرى إلى مجموعتين فردي وزوجي، ويتم من خلالهم تحديد الـ 4 فرق الهابطين.

قائمة منتخب مصر في كرة اليد

في حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي في مركز الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا في مركز الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح في مركز صانع الألعاب: أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع في مركز الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري في مركز الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان في مركز الدائرة: محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل