تصريحات حسام المندوه مع عبدالناصر زيدان على دوت الخليج: حقيقة الترشح لإنتخابات الزمالك.. وفتح ملفات نارية داخل القلعة البيضاء.. ودور اللجنة الجديدة في ميت عقبة

/640047/تصريحات-حسام-المندوه-مع-عبدالناصر-زيدان-على-تحيا-مصر-حقيقة-الترشح-لإنتخابات-الزمالك-وفتح-ملفات-نارية-داخل-القلعة-البيضاء-ودور-اللجنة-الجديدة-في-ميت-عقبة

تحدث النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال ندوه من داخل استوديو دوت الخليج، والتي يقودها الإعلامي عبد الناصر زيدان، عن العديد من الملفات في نادي القلعة البيضاء، لعل أبرزها أنه لا يفكر في الترشح للجنة الزمالك، ولا يوجد من أحد في أعضاء اللجنة الحالية من يفكر في ذلك.

وقال: "لا أفكر في الترشح لرئاسة الزمالك، ولا يتواجد ذلك الموضوع في دماغي، الفترة الحالية مركز كويس مع اللجنة، في تأدية دورها في الفترة الحالية".

وأكمل:"لا يوجد أي نيه في الفترة الحالية في الترشح لرئاسة مجلس الزمالك، لجنة القلعة البيضاءالحالية لا يوجد منها ما يفكر في الترشح لرئاسة الفارس الأبيض".

واختتم:"ولا يوجد حديث أيضاً، بين أعضاء اللجنة في التفكير في لجنة الزمالك، ولا يوجد فراغ في الحديث عن ذلك".

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وقال: “الزمالك سحب من بنك مصر 70 مليون جنيه، واللجنة واضعة مخطط في 4 شهور لسداد القرض”.

وواصل: “هناك العديد من الأرقام علي النادي من مختلف الأطراف”.

وزاد: “في خلال اربعة أيام اللجنة سددت أربع عقود من مستحقات لاعبي الفريق”.

وأكمل: “الثقة بين اللجنة هي رمز وقوة اللجنة في التعامل مع أزمات الزمالك”.

وأضاف: “هناك الملفات الضخمة في النادي لا بد من تجزئتها، ولا يمكن ان نبدأ فيها مرة واحده”.

واختتم: “دور مجلس إدارة لابد من أن يعرف دورة جيداً في النادي، ودا اللي ماشين بيه في الفترة الحالية، ولدينا كفائات عالية في الإدارة”.

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وقال المندوه في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: "ندير الزمالك الآن بمبدأ استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان".

وتابع المندوه: "مجلس الزمالك سيشارك في حملة دعم النادي ماديا وفكريا، ولن نجبر رموز النادي على التبرع، لدينا أفكار جديدة ومدروسة في حملة دعم الجماهير للزمالك".

وأضاف: "ليس الكل محب لفريق الزمالك، فهناك من سيقومون بالتقليل من حملة الدعم الذي أطلقها الفريق".

واستكمل: “جماهير الزمالك تبلغ 60 مليون مشجع داخل مصر".

وأكمل: "من وجهة نظري، جمهور نادي الزمالك من الخليج إلى المحيط وعندما أذهب الى الخليج أرى العديد من جماهير الزمالك وأغلبية جماهير الخليج زمالكوي، والدليل هو الكم الكبير جدا الذي رأيته من جماهير الزمالك في مباراة السوبر في الامارات، لدرجة أنني تخيلت ان جميع الحاضرين يشجعوا فريق الزمالك".

وأشار: "الأهلي فريق كبير وله جماهيريه كبيرة وهناك بطولات فاز بها الاهلي ولم يفز بها الزمالك والعكس صحيح".

وتابع: " الملفات التي نمشي فيها حاليا هي سريه للغاية، وفكرة فتح حساب لمحبي الزمالك مبادارة كبيره من ضمن سلسلة بنحبك يا زمالك، التي أطلقناها مؤخرا".

وأتم: "قابلني العديد من نواب مجلس النواب وطلبوا مني فتح حساب لنادي الزمالك لنقوم بمساعدة النادي، والمبلغ الذي يدفعه المشجع الزمالكوي يكون كبديل لحق التذكرة التي كان يدفعاها المشجع".

قال: "الزمالك قاعدة الجماهيرية في الوطن العربي، ومن داخل مصر، عريقة وكبيرة جداً".

حسام المندوه لـ دوت الخليج: الفترة القادمة سيكون في تغير وتطوير في قناة الزمالك وأضاف: "الزمالك شارك في العديد من البطولات وأحرزها، والأهلي خيرج منها".

وزاد: "فريق الطائرة بالزمالك حقق أفريقيا، والأهلي خرج منها، ودا ميقللش من فريق الأهلي".

الأهلي والزمالك أكثر حظ في القارة

وأردف: "هناك تطور في الزمالك والاهلي علي مستوى القارة، والدليل على ذلك الطرفين أكثر حظ في التتويج بالبطولة الذين يشاركون فيها".

واختتم: "جمهور الزمالك مخلص للنادي من مختلف الوطن العرب، والدليل على ذلك طلبات الجمهور في توفير العديد من الطرق في التربع للزمالك". قال: “ الزمالك لايدين للدولة بأي مبالغ للدولة، بسبب أرض 6 أكتوبر”.

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وزاد: "الزمالك حصل على الأرض من قبل الدولة، مقابل بداية وتطوير في الأرض، وعمل فرع آخر للزمالك".

وأكمل: "النادي تأخر في بداية العمل في تطوير الأرض، والعمل في الفترة القادمة سيكون مختلف عن السابق".

وأضاف: "هناك لجنة مخصصة من قبل الزمالك، تم الخروج بها من أجل دراسة الملف، والبدأ في الأرض بأسرع وقت ممكن في الفترة القادمة".

واختتم: "الفترة القادمة سيكون هناك بداية في العمل، ومشروع فرع النادي بأكتوبر، ودا شئ كويس جداً، وعلينا إستغلال ذلك، ولكن العمل لن يكون بنسبة 100%، بسبب الظروف التي يمر بها النادي، ولكن سنبدأ في العمل للحفاظ علي فرع النادي".