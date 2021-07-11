/640046/قضايا-الدولة-تطعن-على-قبول-دعوى-مرتضى-منصور-بإلغاء-قرار-إيقافه

أقامت هيئة قضايا الدولة وكيلة عن وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد 11 يوليو 2021، طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ، محكمة أول درجة، لصالح مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الموقوف بإلزام وزير الرياضة بإعلان بطلان قرار اللجنة الأوليمبية الصادر بتجميد مرتضى منصور عن المشاركة في أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القضية

قال الطعن الذي حمل رقم 70764 لسنة 67 ق.ع، إن حكم محكمة القضاء الإداري خالف أحكام الدستور والقانون وصدر متصادماً مع الميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية.

اللجنة الأوليمبية

وأضاف الطعن، أن وزير الشباب والرياضة لا يملك سلطة التدخل لإعلان بطلان قرارات اللجنة الأوليمبية، وأنه لا صحة للقول بإن قانون الرياضة الحالي خوَل الوزير سلطة الرقابة والإشراف على الهيئات الرياضية، باعتبار أن ذلك مخالف للثابت من نصوص القانون ومذكرته الإيضاحية التي أفصحت عن العقيدة والفلسفة التي اعتنقها القانون مبتغياً غل يد الوزارة عن التدخل في شئون الهيئات الرياضية إلا فيما يتعلق بالمسائل المالية.

وزير الشباب والرياضة

يذكر أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، أصدرت حكماً بإلزام وزير الشباب والرياضة بإعلان بطلان قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بإيقاف مرتضى منصور عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه.