حسام المندوه لـ دوت الخليج.. هناك من تبرع بـ 20 جنية.. والأطفال يتبرعون بمصروفهم حبا للكيان

/640043/حسام-المندوه-لـ-تحيا-مصر-هناك-من-تبرع-بـ-20-جنية-والأطفال-يتبرعون-بمصروفهم-حبا-للكيان

أكد حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، خلال تصريحاته لبرنامج دوت الخليج، أن اللجنة الحالية التي تدير الفارس الأبيض، تبذل قصارى جهدها لحل الأزمة المالية التي يمر بها النادي، وذلك عن طريق توفير العديد من الموارد المالية، التي تساعد على خلق حالة الاستقرار داخل الفريق، وأن اللجنة ستقوم بتقسيم الأدوار على جميع أعضاء اللجنة، لتسهيل حل الأزمات التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية.

تصريحات حسام المندوه لتحيا مصر

وقال المندوه في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج” نحن لم نقل تبرع لنادي الزمالك ونرفض ذلك اللفظ تماما، ولم نجبر أحدا على مساعدة النادي”.

وتابع: “هناك مشاركات جاءت ب 20 جنية، ورغم صغر المبلغ إلا أنها ترفع من معنوياتنا”.

وأضاف: “بدأنا الحملة ولم ننهيها بعد والحمله لها مراحل وهناك خطط مستقبلية لها خلال الفترة الزمنية القادمة، وسنعلن عنها خلال الأيام القادمة”.

المندوه: سنعيد تنشيط حملة دعم الزمالك مرة أخرى

واستكمل: “ربما نطور من الحملة في الايام المقبلة وسنعيد تنشيطها مرة اخرى، وأبناء الزمالك يقدمون العديد من الانجازات لنادي الزمالك وليس الدعم مادي فقط فهناك دعم فكري أيضا”.

وأشار: “هناك دعم نعلن عنه ودعم لا نعلن عنه، وهدفنا تثبيت التنمية المستدامة لنادي الزمالك، ونرغب في تقديم أفكار تدير نفسها في النادي”.

وأجاب المندوه عندما سؤل عن طرق قياس التبرعات قائلا: “تفاجأت بكم ضخم جدا من كافة أنحاء العالم قاموا بدعم الزمالك، وستعلن عن أرقام التبرعات خلال الفترة القادمة”.

وتابع: “بنصح جماهير الزمالك أن لا تهدأ في ملف التبرعات، حتى يتم دعم النادي بشكل مستمر وأنصحهم بالإستمرار في دعم ناديهم، للعودة إلى التتويج بالبطولات”.

وأضاف: “هناك أطفال أخذوا من مصروفهم وتبرعوا من أجل نادي الزمالك”.

المندوه يجيب عن سؤال تجديد اللاعبين

واستكمل: “قمنا بتجديد عقود اللاعبين عن طريق توفير 90 مليون جنيه للنادي منذ رابع يوم لنا، ولم نترك النادي دون تسديد جميع الديون المتراقمة عليه”.

وأتم: “عملنا المستحيل للنهوض بنادي الزمالك وخلقنا جسر من الثقة مع رجال الأعمال ولاعبي الزمالك والمستثمرين والجماهير”.