نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الكليات العسكرية 2021 وشروط القبول والتخصصات المطلوبة في المقال التالي
عمر شويل - جدة تقديم الكليات العسكرية 2021 حيث بدأ التسجيل الألكتروني للكليات العسكرية تحديدا بعدما قام القائد العام للقوات المسلحة فريق أول محمد زكي بالتصديق على بداية الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية لعام 2021. ويتاح التقديم كذلك لحاملي شهادات الثانوية العامة وفي نفس الوقت الثانوي الأزهري والثانوي الصناعي بالإضافة إلي الشهادات المعادلة. كما يتاح لخريجي كلا من الجامعات الحكومية وكذلك الخاصة لصالح الكلية الحربية وذلك للعمل كضابط محارب وأيضا لصالح الكلية البحرية للعمل كضابط بحري.
موعد تقديم الكليات العسكرية 2021
قامت القوات المسلحة المصرية قبل كل شى بتحديد موعد البدء في سحب الملفات وذلك ابتداءا من الأحد 25- 7-2021 حتي الخميس 9- 9-2021. ليتم سحب الملفات من المكتب الرئيسي داخل الكلية الحربية بمنطقة مصر الجديدة فقط.
موقع تسجيل الالتحاق بالمعاهد والكلية العسكرية 2021
نظرا لظروف جائحة كورونا التي يمر بها العالم بأكمله في الوقت الحالي فمن اجل ذلك حاولت القوات المسلحة بذل قصاري جهدها للحفاظ علي صحة وسلامة المتقدمين للكليات اوالمعاهد العسكرية وعلاوة علي ذلك فقد قررت أن يكون تسجيل البيانات الأبتدائية عبر الموقع الرئيسي لتنسيق الكليات العسكرية والمعاهد الفنية. ليبدأ تسجيل الكليات العسكرية علي وجه التحديد من السبت 10- 7-2021 حتي الثلاثاء 7- 9-2021.
اجراءات التقديم بالكليات والمعاهد 2021
حرصا علي سلامة جميع المتقديمن عموما للكليات العسكرية لهذا العام علي ذلك تم تقرير الأتي:
- أولا سيحدد ميعاد سحب الملفات في اقرب وقت لتقديم الكليات ألكترونيا وذلك لمنع تزاحم الحضور.
- ثانيا كما قرر أن اختبارات السمات الشخصية وكذلك القدرات الذهنية سوف تتم في نفس يوم سحب الملف وذلك لعدم تردد الطالب المتقدم عدة مرات.
- ثالثا يمكنك متابعة المستندات المطلوبة وأماكن استخراجها عبر موقع تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية.
- وفي النهايةا يجب علي الراغبين في التقديم للكليات والمعاهد العسكرية البدأ في تحضير الأوراق المطلوبة حيث أن استخراجها يتطلب بعض الوقت لكي يتم تقديمها في الوقت المحدد ودون تأخير.
شروط القبول بالكليات العسكرية 2021
حددت القوات المسلحة بصفة عامه بعض الشروط وأيضا التخصصات المطلوبة وذلك للتقديم الي الكليات من حملة المؤهلات العليا وهي كالأتي:
أولا شروط تقديم الكلية الحربية والتخصصات المطلوبة
- أولا يشترط أن يكون الطالب المتقدم حاصل علي تقدير جيد علي الأقل.
- ثانيا لا يزيد سنه عن 24 سنه في 1- 11-2021.
- ثالثا أن يكون الطالب أيضا دفعة 2020 أو 2021.
- رابعا مدة الدراسة بالكلية الحربية عامين بالتقويم الميلادي.
تقبل الكلية الحربية تخصصات تجارة/ تربية رياضية/ زراعة/ حقوق (لغات انجليزي، فرنسي، عبري، صيني، روسي). علوم بجميع التخصصات وأيضا حاسبات ومعلومات. ألسن بجميع التخصصات وكذلك كلية لغات وترجمة بجميع التخصصات أضف الي ذلك اقتصاد وعلوم سياسية. اعلام وصحافة. أداب (اعلام/ علم نفس).
ثانيا شروط الكلية البحرية والتخصصات المطلوبة
- أولا تقبل الكلية البحرية تخصصات هندسة (الحاسبات/ كهرباء قوي/ ميكانيكا قوي/ ميكاترونيك/ الأتصالات/ بحرية بناء سفن/ تطبيقية تقنية النانو) ويشترط أنه لا يكون من خريجي الأكاديميات وكذلك المعاهد الخاصة باستثناء قسم الهندسة البحرية وبناء السفن من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وكما أنه تعتمد الشهادة من المجلس الأعلي للجامعات وكذلك أن يكون تقدير الطالب مقبول فأعلي. ولا يزيد سن الطالب المتقدم عن 25 سنه في 1- 11-2021.
- ثانيا تخصصات العلوم علي سبيل المثال (علوم فلك وأرصاد جوية وكذلك رياضيات وفيزياء وكيمياء وأيضا حاسبات وأخيرا بحار).
- ثالثا تخصص تربية (كيمياء/ فيزياء/ رياضيات).
- رابعا كلية الحاسبات والمعلومات. بشرط أن لا يزيد سن الطالب المتقدم عن 24 سنة في 1- 11-2021. وأن يكون تقدير الطالب العام لا يقل عن تقدير جيد وفي النهاية تكون مدة الدراسة في الكلية البحرية عامين بالتقويم الميلادي.
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