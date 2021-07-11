صحة النواب تشكر الرئيس السيسى على مبادرة علاج المصابين بضمور العضلات

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، إن مبادرة القيادة السياسية لعلاج مرضى ضمور العضلات تستحق الشكر والتحية، وهذه المبادرة تأتى امتدادا للمبادرات الرئاسية فى ملف الصحة والاهتمام بصحة المواطن.

ولفت إلى أن اللجنة كانت قد أصدرت توصيات بشأن مرضى ضمور العضلات، وبعد صدور مبادرة الرئيس السيسى، ستقوم اللجنة بمتابعة تلقى العلاج للحالات المصابة بضمور العضلات، واستقبال المرضى فى العيادات التى تم تخصيصها، وكذلك تتابع اللجنة حالات المرضى بالأمراض الوراثية.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن تخصيص الخط الساخن 106 لتلقى استفسارات المواطنين حول مبادرة علاج المصابين بضمور العضلات وآليات تلقى العلاج للحالات المصابة من الأطفال بعد تقييمها.