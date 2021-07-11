رفع الجلسة العامة للبرلمان بعد الموافقة على تعديل اللائحة الداخلية

جدة - نرمين السيد - ويعاود مجلس النواب، الانعقاد غدا لاستكمال المدرج على جدول الأعمال. وأحال المجلس مشروع تعديل اللائحة بعد الموافقة عليها إلى مجلس الدولة لمراجعتها. وشملت التعديلات المقدمة من النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، 31 مادة بالحذف والإضافة والاستبدال. ومن أبرز ما تضمنته وضع تنظيم متكامل ومنضبط لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون وهذه اللائحة، وذلك بأن يتم اختيار وكيل أول من بين الوكيلين بعد انتخابهما وهو الحاصل منهما على أعلى الأصوات، وفى حال التساوى فى الأصوات يكون الأكبر سنا، وفى كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حال غيابه، أو فى حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما، وأنه حال حضورهما معا يسبق الوكيل الأول الوكيل فى رئاسة جلسات المجلس فى الأحوال المبينة بهذه اللائحة ولجانه وغيرها من الاجتماعات.

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