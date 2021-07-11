صور.. السفير القبرصى يشارك فى تشييع جثامين 4 مصريين بالمنيا

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وحرص هومر على الحضور إلى قرية الناصرية التابعة لمركز بنى مزار، شمال محافظة المنيا، لتقديم واجب العزاء، وحضور صلاة الجنازة.
وكان 4 أشخاص وهم: "صموئيل ميلاد فاروق- أبانوب نبيل - عيد نشأت مرزوق - عزت سلامة يوسف"، قد لقوا حتفهم فى الحرائق التى اندلعت فى قبرص الاسبوع الماضى، بسبب موجة جفاف شهدتها البلاد مصحوبة بارتفاع فى درجات الحرارة.
وقال أهالى القرية إن الضحايا سافروا إلى قبرص منذ عدة أشهر للعمل فى إحدى المزارع، بشكل قانونى، إلا أن الحرائق الهائلة التى وقعت هناك قد أودت بحياتهم، بعد شهور قليلة من السفر إلى هناك بشكل شرعى.
وأعرب المحافظ عن خالص مؤاساته وعزائه لأسر الضحايا، متمنيا لهم الصبر والسلوان، كما قدم السفير القبرصى خالص تعازى حكومة بلاده لأهالى ضحايا الحادث الأليم.
وكانت السفارة المصرية فى قبرص قد أنهت صباح اليوم الإجراءات ذات الصلة بنقل جثامين المواطنين إلى أرض الوطن، وقامت بالتعاون مع الكنيسة القبطية فى قبرص بترتيب صلاة على أرواح الضحايا فى مقر الكنيسة القبطية فى العاصمة نيقوسيا، كما قام السفير وطاقم السفارة بمرافقة جثامين المواطنين المصريين إلى مطار لارناكا، وشارك عدد من المسؤولين القبارصة، فى توديع جثامين المواطنين المصريين من أبناء مركز بنى مزار بمحافظة المنيا.
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